‘तेरे इश्क में’ के बाद Kriti Sanon ने पूरी की इस फिल्म की शूटिंग, दिल खोलकर फोटो में करती दिखीं मस्ती

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपने अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल-2' के इटली का शेड्यूल पूरा कर लिया है, जिसकी खूबसूरत तस्वीरों को एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते प्यारा कैप्शन लिखा है.

 

Written By  IANS|Edited By: Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 03, 2025, 10:52 PM IST
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, क्योंकि एक्ट्रेस की लेटेस्ट फिल्म 'तेरे इश्क में' का दमदार टीजर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. इस फिल्म के टीजर में प्यार, इमोशन और एक्शन तीनों देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब एक्ट्रेस ने एक और फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है और फिल्म के रैप-अप होने की जानकारी फैंस के साथ शेयर की है. कृति सेनन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म की शूटिंग पूरी होने की जानकारी दी है. एक्ट्रेस ने फिल्म 'कॉकटेल-2' के इटली शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली है और टीम के साथ इटली की प्यारी-प्यारी फोटोज पोस्ट की हैं.

 

कॉकटेल-2
कृति सेनन ने इन फोटो पर प्यारा कैप्शन भी लिखा है, जिसमें वो लिखती हैं, ‘सियाओ माय बेलास...इसी तरह हमने कॉकटेल-2 के द सिसिलियन चैप्टर को खत्म कर लिया है...धूप, बारिश और एक खूबसूरत रेनबो के साथ रैप-अप’ एक्ट्रेस इटली की इन फोटोज में खूब एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं जिसका सबूत हैं एक्ट्रेस की मस्ती से भरी फोटो. 

फैंस रिएक्शन
फैंस भी एक्ट्रेस को आगामी फिल्म के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कॉकटेल 2 के लिए इंतजार नहीं हो रहा है… हमारी लिटिल बटरफ्लाई को फिल्म के लिए शुभकामनाएं." एक दूसरे यूजर ने लिखा, "मुक्ति को पहले ही दर्शकों से बहुत प्यार और सराहना मिल रही है और अब कॉकटेल 2 भी शुरू हो गया है… ये साल आपके नाम होने वाला है." 

 

 

 'तेरे इश्क में'
आपको बता दें कि कृति की धनुष के साथ आ रही फिल्म 'तेरे इश्क में' में एक्ट्रेस ने मुक्ति नाम की लड़की का रोल प्ले किया है. फिल्म 'तेरे इश्क में' को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है. हालांकि अभी तक फिल्म का ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन फैंस बेसब्री से फिल्म के ट्रेलर और इसके रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. इससे पहले एक्ट्रेस ने रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर के साथ अपनी पूल पार्टी की फोटो शेयर की थीं. वो फोटो भी एक्ट्रेस के इटली टूर की थीं. वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस फिल्में करने के साथ-साथ अपने प्रोडक्शन हाउस 'ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स' में फिल्मों का निर्माण कर रही हैं. उनकी 'दो-पत्ती' फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला था.

