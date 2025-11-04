Advertisement
फैंस बोले – अब तो रिलीज करो ‘चकदा एक्सप्रेस’! झूलन गोस्वामी की बायोपिक को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड, अनुष्का शर्मा को टैग कर मांगा जवाब

Film Chakda xpress: इंडियन वूमन क्रिकेट टीम ने बीती दिनों पूरे भारत को अनपी ऐतिहासिक जीत से सभी का दिल जीत लिया है. वहीं आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी को उठाने के बाद कई फैंस पूर्व महिला क्रिकेट की कप्तान झूलन गोस्वामी की बायोपिक फिल्म ‘चकदा एक्सप्रेस’ को रिलीज करने की मांग कर रहे हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 04, 2025, 02:04 PM IST
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए 2 नवंबर को आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जिसमें फाइनल मैच में इंडिया टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर विश्व कप को लिफ्ट कर सभी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. वहीं इस मैच के दौरान पूर्व महिला क्रिकेट की कप्तान झूलन गोस्वामी और मिताली राज भी मौजूद थीं, जिन्होंने टीम की जीत के खुशी में हुए जश्न्न हिस्सा लिया और प्लेयर्स को बधाई दी. वहीं महिला टीम के वर्ल्ड जीतने के बाद से ही फैंस झूलन गोस्वामी की बायोपिक फिल्म ‘चकदा एक्सप्रेस’ को रिलीज करने की मांग कर रहे हैं. 

 

आखिर क्यों नहीं हुई फिल्म रिलीज?
अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म ‘चकदा एक्सप्रेस’ साल 2023 में रिलीज होने वाली थी, मगर मेकर्स ने इस फिल्म को अब तक रिलीज नहीं किया है और ना ही इसकी रिलीज डेट को लेकर कोई चर्चा की है. वहीं कुछ समय बाद ये खबर आई कि डायरेक्टर प्रोसित रॉय की ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. मगर अब तक फिल्म ‘चकदा एक्सप्रेस’ से जुड़ी कोई खबर नहीं है. ये फिल्म अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन क्लीन स्लेट फिल्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की साझेदारी में रिलीज होने वाली थी. मगर दोनों के बीच कम्प्लीकेशन के चलते इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया. 

फैंस ने की फिल्म रिलीज की मांग
वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद से फैंस इस फिल्म की रिलीज की मांग सोशल मीडिया पर लगातार करने में लगे हुए हैं, जिसमें एक यूजर ने अनुष्का शर्मा, उनके प्रोडक्शन हाउस और नेटफ्लिक्स को टैग करते हुए लिखा, ‘अब आपकी फिल्म चाहिए!!! कम ऑन फिल्म को आउट कर दो अब. ये एक ऐसा रत्न है जिसे हर किसी द्वारा देखा जाना चाहिए.’ तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ‘अब और कितना समय लगेगा. फिल्म को रिलीज कर दो.’

