कैटरीना कैफ के बाद सोनम कपूर जल्द एनाउंस कर सकती हैं प्रेग्नेंसी, दूसरी बार बनने वाली हैं मां

40 की उम्र में सोनम कपूर जल्द मां बनने वाली हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो सोनम और आनंद जल्द ही इस गुड न्यूज का ऐलान कर सकते हैं. फिलहाल, इस खबर से आहूजा और कपूर खानदान दोनों बेहद खुश हैं.

Oct 01, 2025, 03:14 PM IST
सोनम कपूर और आनंद आहूजा
Sonam Kapoor Pregnancy Rumors: कैटरीना कैफ के बाद बॉलीवुड का एक और खानदान जल्द ही गुड न्यूज देने वाला है. ये फैमिली बॉलीवुड की पॉपुलर फैमिली में से एक है. यानी कि कपूर खानदान.रिपोर्ट्स की मानें तो कपूर खानदान की बेटी सोनम कपूर प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही प्रेग्नेंसी का ऐलान कर सकती है. 

मां बनने वाली हैं सोनम कपूर

पिंकविका की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पहली बार मां बनी थीं. खबरों की मानें तो सोनम कपूर इस वक्त प्रेग्रेंसी के दूसरे ट्राइमिस्टर में हैं. इस न्यूज से सोनम के परिवार वाले बेहद खुश हैं. कपल से जुड़े करीबी सूत्रों की मानें तो सोनम और आनंद आहूजा इस गुड न्यूज का ऐलान जल्द ही कर सकते हैं. 

3 साल का है बड़ा बेटा वायु

सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने साल 2018 में शादी के बंधन में बंधी थीं. इसके बाद ये दोनों साल 2022 में पेरेंट्स बनें. इन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम वायु है. सोनम का बेटा तीन साल का हो गया है. लेकिन, अभी तक सोनम ने बेटे का चेहरा रिवील नहीं किया.खास बात है कि सोनम कपूर ने प्रेग्नेंसी के दौरान भी अपने फैशन और ड्रेसिंग सेंस से सभी को हैरान कर दिया था. एक्ट्रेस ने उस वक्त एक से से बढ़कर एक फोटोशूट करवाए थे और बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए नजर आई थीं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 दिन, 18 योद्धा और धर्म-अधर्म का महासंग्राम… नेटफ्लिक्स ने जारी किया ‘कुरुक्षेत्र’ का जबरदस्त ट्रेलर, 10 दिन बाद फिर लौट रहा इतिहास

'सांवरिया' से किया था डेब्यू

सांवरिया से किया था डेब्यू सोनम कपूर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'सांवरिया' से रणबीर कपूर संग डेब्यू किया था. इसके बाद 'रांझणा' और 'नीरजा' जैसी फिल्म से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया. ये आखिरी बार स्क्रीन पर साल 2023 में आई 'ब्लाइंड' क्राइम थ्रिलर फिल्म में नजर आई थीं. इस फिल्म को शोम मखीजा ने डायरेक्ट किया था और सुजॉय घोष ने प्रोड्यूस किया था. हालांकि ये फिल्म कब आई और कब गई किसी को कानों कान खबर नहीं हुई. फिलहाल, सोनम कपूर इन दिनों 'बैटल फॉर बिटोरा' में नजर आएंगी. ये मूवी अनुजा चौहान के उपन्यास पर बेस्ड है. 

Shipra Saxena

Shipra Saxena

Sonam KapoorAnand Ahuja

