'मलाइका-दीपिका-राखी के बाद....', अब फराह खान करेंगी रणबीर कपूर की भांजी को लॉन्च? रिद्धिमा कपूर दिखीं खुश

फराह खान हाल ही में अपने यूट्यूब वीडियो के लिए रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी के पहुंची. इस दौरान फराह ने रिद्धिमा की बेटी समारा से भी बात की और फराह ने कहा कि समारा हीरोइन बनेगी.
बॉलीवुड की फेमस फिल्ममेकर फराह खान अपनी फिल्मों के अलावा अपने यूट्यूब चैनल को लेकर भी चर्चा में बनी रहती हैं. फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ बॉलीवुड सितारों के घर जाकर मजेदार व्लॉग शूट करती हैं. हाल ही में फराह खान रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी के दिल्ली स्थित घर पर एक कुकिंग व्लॉग बनाने गईं. फिल्म निर्माता ने रिद्धिमा की बेटी समारा साहनी से मजेदार बातचीत की, जिनके आत्मविश्वास ने उन्हें बेहद प्रभावित किया. फराह ने मजाकिया अंदाज में कहा कि समारा हीरोइन बनेगी.
समारा ने मांगी मॉनिटर देखने की अनुमति
व्लॉग शूट करने के दौरान समारा ने फराह खान से मॉनिटर देखने की अनुमति मांगी. उनके अनुरोध से प्रभावित होकर फराह ने कहा कि समारा में एक सफल हीरोइन बनने के सभी गुण हैं. फराह ने आगे कहा 'यह लड़की हीरोइन बनेगी.' इसके अलावा ओम शांति ओम की निर्देशक ने अपनी टीम से समारा के चेहरे पर रोशनी डालने को कहा. 'अच्छे से लाइट कर मैडम को, ध्यान रखें कि उसके चेहरे पर रोशनी ठीक से पड़े. आंखों के नीचे का हिस्सा दिखाई नहीं देना चाहिए.'
समारा ने की दोबारा शूटिंग की मांग
समारा ने दोबारा शूटिंग की मांग करते हुए कहा कि उसके बाल जरूरत से ज्यादा गीले लग रहे हैं. हालांकि, फराह ने मजाकिया अंदाज में बताया कि उसके पास दोबारा शूटिंग करवाने के लिए बजट नहीं है. हालांकि फराह को आखिरकार समारा की मांग माननी पड़ी. उन्होंने कहा, 'कपूर खानदान की सबसे बड़ी स्टार समारा की एंट्री, दूसरा टेक!'
कई अभिनेत्रियों को फराह ने किया लॉन्च
इसके बाद फिल्म निर्माता फराह ने उन अभिनेत्रियों को याद किया जिन्हें उन्होंने लॉन्च किया है. आगे फराह ने बताया कि उन्होंने समारा को भी आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है. फराह ने मजाकिया अंदाज में कहा 'समारा मैं आधिकारिक तौर पर कह सकती हूं कि मैंने तुम्हें लॉन्च किया है. राखी सावंत, मलाइका अरोड़ा, दीपिका पादुकोण और दिलीप के बाद मैंने मिस समारा को लॉन्च किया है.'
