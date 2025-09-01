26 साल पहले लोगों को डराने के बाद, फिर लौटी राम गोपाल-मनोज बाजपेयी की जोड़ी, इस बार हॉरर के साथ लगेगा कॉमेडी का तड़का
26 साल पहले लोगों को डराने के बाद, फिर लौटी राम गोपाल-मनोज बाजपेयी की जोड़ी, इस बार हॉरर के साथ लगेगा कॉमेडी का तड़का

Police Station Mein Bhoot: बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी और रामगोपाल वर्मा फिर से एक साथ स्क्रीन पर कमाल करने आ रहे हैं. आइए जानते हैं इस अपकमिंग हॉरर फिल्म के बारे में.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 01, 2025, 02:01 PM IST
26 साल पहले लोगों को डराने के बाद, फिर लौटी राम गोपाल-मनोज बाजपेयी की जोड़ी, इस बार हॉरर के साथ लगेगा कॉमेडी का तड़का

फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल और मनोज बाजपेयी जब भी साथ में आए हैं उन्होंने स्क्रीन पर जादू बिखरे दिया है. तीन दशक पहले रिलीज हुई फिल्म ‘सत्या’ ने हिंदी सिनेमा में एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी, जिसके बाद अब ये ड्यू फिर से साथ में कोलेब कर रहा है. मनोज बाजपेयी और फिल्ममेकर अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘पुलिस स्टेशन में भूत’ से फिर से हिंदी सिनेमा में एक कमाल करते हुए नजर आएंगे.

 

टैगलाइन सुनते ही कांप उठे
रामगोपाल वर्मा और मनोज बाजपेयी के इस अपकमिंग प्रोजेक्ट में उनके साथ एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा भी नजर आएंगी. वहीं इस फिल्म के पहले पार्ट की शूटिंग पूरी हो चुकी है जिसमें आपको एक ऐसा रोमांचक सफर देखने को मिलेगा जो डर, थ्रिलर, सस्पेंस और कॉमेडी से भरपूर होगा. वहीं इस फिल्म की टैगलाइन ‘जब हम डरते हैं तो पुलिस स्टेशन भागते हैं- लेकिन जब पुलिस डर जाए, तो वो कहां भागेगी.’ को सुनने के बाद फैंस इसे देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं.

डर का खौफनाक मंजर
वहीं मनोज बाजपेयी जब भी स्क्रीन पर उतरते हैं तो कुछ न कुछ कमाल हमें देखने को मिलता है और फिर जब बात हो राम गोपाल वर्मा की फिल्म की तो, ये जगजाहिर है फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग और सिनेमा देखने को मिलेगा. वहीं फिल्म के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने कहा, ‘सत्या के बाद मनोज के साथ फिर से काम करना एक साथ ही नॉस्टैल्जिक और रोमांचक है. डर तब सबसे ज्यादा खौफनाक हो जाता है जब वह सुरक्षा की सबसे बड़ी सत्ता को चुनौती देता है, और पुलिस स्टेशन शक्ति का वही अंतिम प्रतीक है.’

 

यह भी पढ़ें: साल 2015 में हॉलीवुड की पॉपुलर फ्रेंचाइजी में किया था कुछ सेकंड्स का रोल, अब तक इस बॉलीवुड स्टार को मिलती है उसकी रॉयल्टी

हॉरर फिल्में
वहीं बात करें हॉरर फिल्मों की तो, बॉलीवुड में अभी तक कई हॉरर कॉमेडी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, उसमें से कुछ ही स्क्रीन पर कमाल दिखाने में सफल हुई हैं. इसलिए अब देखना ये होगा की मनोज बाजपेयी की दमदार एक्टिंग, रामपाल गोपाल वर्मा का विजन और जेनेलिया की मासूमियत इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना पाएगी या नहीं.

;