'पंचायत' और 'ग्राम चिकित्सालय' के बाद अब 'आदर्श बाल विद्यालय' करेगी एंटरटेन, रिलीज डेट हुई कन्फर्म

सीरीज की कहानी एक बदहाल सरकारी स्कूल और उसके बेफिक्र, लेकिन जिंदादिल हेडमास्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी के आस-पास घूमती है, जिसका किरदार के के मेनन निभा रहे हैं. ज्ञानेश्वर की ख्वाहिश कैंब्रिज में होने वाले एक सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने की होती है. इसी कोशिश में वो अपने स्कूल की तस्वीर बदलने की ठान लेते हैं. इसके लिए वो टीचर्स की एक अनोखी टीम तैयार करते हैं और शहर के सबसे पिछड़े स्कूल को बेहतर बनाने की चुनौती स्वीकार करते हैं. इस बीच उन्हें बच्चों की शरारतों, स्कूलों की कमी, माता-पिताओं की उदासी और सरकारी सिस्टम की कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है.