'पंचायत' और 'ग्राम चिकित्सालय' के बाद अब 'आदर्श बाल विद्यालय' करेगी एंटरटेन, रिलीज डेट हुई कन्फर्म

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगातार नई और अलग कहानियां देखने को मिल रही हैं. अब प्राइम वीडियो अपनी ऑडियंस के लिए एक ऐसी कॉमेडी सीरीज लेकर आ रहा है, जो हंसी के साथ-साथ सरकारी स्कूलों की हकीकत भी दिखाएगी. इस सीरीज का नाम 'आदर्श बाल विद्यालय' है, जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ-साथ सोशल मैसेज का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा. इस सीरीज में दिग्गज कलाकार के के मेनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. प्राइम वीडियो ने ऐलान किया है कि ये सीरीज 24 जुलाई को पूरे इंडिया समेत दुनिया के 240 देशों में स्ट्रीम होगी
प्राइम वीडियो की इस ओरिजिनल सीरीज का निर्देशन हिमांक गौर ने किया है, जबकि इसे बिस्वपति सरकार और समीर सक्सेना ने पोशम पा पिक्चर्स के बैनर तले बनाया है. 7 एपिसोड वाली इस कॉमेडी ड्रामा सीरीज की कहानी बिस्वपति सरकार, अक्षय अस्थाना, नूपुर पाई, तत्सत पांडे और मेघना श्रीवास्तव ने मिलकर लिखी है. ये सीरीज 24 जुलाई से सिर्फ प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ स्ट्रीम होगी, ताकि दुनिया भर की ऑडियंस इसे देख सके.
सीरीज की कहानी एक बदहाल सरकारी स्कूल और उसके बेफिक्र, लेकिन जिंदादिल हेडमास्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी के आस-पास घूमती है, जिसका किरदार के के मेनन निभा रहे हैं. ज्ञानेश्वर की ख्वाहिश कैंब्रिज में होने वाले एक सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने की होती है. इसी कोशिश में वो अपने स्कूल की तस्वीर बदलने की ठान लेते हैं. इसके लिए वो टीचर्स की एक अनोखी टीम तैयार करते हैं और शहर के सबसे पिछड़े स्कूल को बेहतर बनाने की चुनौती स्वीकार करते हैं. इस बीच उन्हें बच्चों की शरारतों, स्कूलों की कमी, माता-पिताओं की उदासी और सरकारी सिस्टम की कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
के के मेनन के अलावा, इस सीरीज में कई शानदार कलाकार नजर आएंगे, जिसमें अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया, प्रसन्ना बिष्ट, अभिमन्यु सिंह, देवेन भोजानी, अजितेश गुप्ता, अन्नपूर्णा सोनी और प्राची शाह जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. कॉमेडी और इमोशनल पलों से भरपूर ये कहानी लोगों को हंसाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर करेगी कि लिमिटेड चीजों के बावजूद, एडुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कैसे की जा सकती है.
इस सीरीज को लेकर प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और हेड ऑफ ओरिजिनल्स निखिल मधोक ने कहा कि 'आदर्श बाल विद्यालय' एक ऐसी सीरीज है, जो हमारे सिस्टम की कमियों को बेहद मजेदार अंदाज में सामने लाती है. उनके मुताबिक, ये कहानी उन लोगों को सलाम करती है, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद हर दिन अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं. उन्होंने कहा कि पूरी टीम ने इस सीरीज को दिल से बनाया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि भारत ही नहीं, दुनिया भर के दर्शकों को ये कहानी पसंद आएगी.'
'आदर्श बाल विद्यालय' सिर्फ एक कॉमेडी सीरीज नहीं है, बल्कि ये उम्मीद, मेहनत और बदलाव की कहानी भी है. ये दिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो लिमिटेड चीजों के बावजूद बड़ा बदलाव लाया जा सकता है. कॉमेडी, फीलिंग्स और इंस्पिरेशन से भरपूर ये सीरीज 24 जुलाई से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. ऐसे में जो ऑडियंस हल्के-फुल्के एंटरटेनमेंट के साथ एक दिल छू लेने वाली कहानी देखना चाहते हैं, उनके लिए 'आदर्श बाल विद्यालय' एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है.