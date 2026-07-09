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'पंचायत' और 'ग्राम चिकित्सालय' के बाद अब 'आदर्श बाल विद्यालय' करेगी एंटरटेन, रिलीज डेट हुई कन्फर्म

Series Adarsh Baal Vidyalaya : प्राइम वीडियो की सुपरहिट वेब सीरीज 'पंचायत' आज भी लोगों की पसंदीदा शोज में शामिल है. इसके सभी सीजन को जबरदस्त प्यार मिला है और अब फैंस बेसब्री से इसके पांचवें सीजन का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच जल्द ही एक नई सीरीज रिलीज होने वाली है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 09, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:30 PM IST
'पंचायत' और 'ग्राम चिकित्सालय' के बाद अब 'आदर्श बाल विद्यालय' करेगी एंटरटेन, रिलीज डेट हुई कन्फर्म

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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