Deepika-SRK: पठान से पहले बड़े पर्दे पर साथ दिखेंगे शाहरुख-दीपिका, चलेगा ओम और शांति का जादू

SRK-Deepika to do another film: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की जोड़ी ने अब तक फिल्म इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं. फैंस भी उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. दीपिका ने साल 2007 में शाहरुख खान के साथ ही फिल्म 'ओम शांति ओम' (Om Shanti Om) से अपना डेब्यू किया था जिसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. इसके बाद दोनों ने 'हैप्पी न्यू ईयर' और 'चेन्नई एक्सप्रेस' में साथ काम किया. अब फैंस को उनकी अगली फिल्म 'पठान'(Pathaan) का बेसब्री से इंतजार है जो अगले साल जनवरी में रिलीज होने वाली है.

फिर चलेगा ओम और शांति का जादू

वहीं, दीपिका और शाहरुख के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आ रही है. दरअसल, 'पठान' की रिलीज से पहले फैंस अब शाहरुख खान (SRK) और दीपिका को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देख सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों की ब्लॉक बस्टर मूवी 'ओम शांति ओम' को आज फिर से सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है. ये फिल्म दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, अहमदाबाद और भोपाल जैसे देश भर के 20 से ज्यादा शहरों में रिलीज हो रही है.

इस दिन होगी पठान रिलीज

इसके अलावा बात करें दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की मचअवेटिड मूवी 'पठान' अगले साल 25 जनवरी को सिनेमाघरो में दस्तक देगी जिसमें जॉन अब्राहम भी अहम भूमिका में हैं. हिंदी के अलावा ये फिल्म तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज होने वाली है. किंग खान के 57वें जन्मदिन पर फिल्म के टीजर को रिलीज किया गया था जिसे लोगों से बेहद शानदार रिस्पॉन्स मिला. फिल्म को आदित्य चोपड़ा के बैनर यशराज फ्लिम्स के तहत तैयार किया है जिसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर