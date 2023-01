Deepika Padukone New Look: 'बेशरम रंग' की बिकिनी के बाद फूलों वाली ड्रेस पहनकर आईं दीपिका पादुकोण, नए लुक पर फिदा हुए फैंस

After Pathaan Deepika New Look: 'पठान' फिल्म का फीवर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हुई थी और अब तक 5 दिनों में 542 करोड़ का वर्ल्डवाइफ कलेक्शन कर चुकी है. इस फिल्म की रिलीज से पहले दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की ऑरेंज बिकिनी पर खूब बवाल मचा था लेकिन फिल्म के बॉक्स कलेक्शन को देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म के बॉयकॉट ट्रेंड और विवाद का कोई भी असर फिल्म के कलेक्शन पर नहीं हुआ. फिल्म की जबरदस्त सक्सेस के अब दीपिका पादुकोण ने अपना नया लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया है जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

पहनी मल्टीकलर फूलों वाली ड्रेस

'पठान' (Pathaan) की सक्सेस के बाद फिल्म की पूरी स्टारकास्ट फैंस के सभी सवालों का जवाब देने मीडिया से मुलाकात की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) फ्लॉवर प्रिंट की ड्रेस पहनकर पहुंचीं. इस मल्टीकलर ड्रेस में इतने बड़े-बड़े फूल बने थे कि वो इस ड्रेस को बेहद स्टाइलिश बना रहा था. इस फ्लावर प्रिंट की ड्रेस को पहनकर दीपिका ने फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है. एक्ट्रेस ने जैसे ही इस फूलों वाली प्रिंट की ड्रेस पहनी तो उनका लुक सोशल मीडिया पर छा गया.

ढाया कहर

दीपिका पादुकोण इस मल्टीकलर ड्रेस में काफी ज्यादा खूबसूरत और स्टालिश लग रही हैं. खास बात है कि दीपिका की ड्रेस का प्रिंट और फोटो का बैकग्राउंड एक सा है जो इस फोटो को और भी ज्यादा शानदार बना रहा है. अपने लुक को पूरा करने के लिए दीपिका ने सटल मेकअप के साथ हाई हील्स पहने दिखीं और कैमरे के सामने कातिलाना पोज दिया.

हिट है पठान

शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की 'पठान' (Pathaan) फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हुई है. इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक ये फिल्म अब तक 542 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन जुटा चुकी है.

भारत की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं