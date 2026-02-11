राजपाल यादव के बाद एक्टर श्रेयस तलपड़े पर गिरी गाज, इस मामले में दर्ज हुई FIR

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडराजपाल यादव के बाद एक्टर श्रेयस तलपड़े पर गिरी गाज, इस मामले में दर्ज हुई FIR

राजपाल यादव के बाद बॉलीवुड के एक और एक्टर के ऊपर गाज गिर गई है. कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुके श्रेयस तलपड़े के ऊपर FIR दर्ज हो गई है. ये मामला निवेश में स्कैम का है.

Feb 11, 2026
श्रेयस तलपड़े
Case Against Shreyas Talpade: हर रोल में खुद को ढालने वाले एक्टर श्रेयस तलपड़े को लेकर बड़ी खबर है. एक्टर सहित 12 लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है. इन लोगों के ऊपर निवेश से जुड़ा स्कैम करने का आरोप है. रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ केस मंगलवार को भोगांव पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुआ.

मुसीबत में श्रेयस तलपड़े

इस रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला मिश्रान के एक निवासी द्वावा एक्टर और उनके सहयोगियों पर निवेश के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है. जिसे लेकर केस दर्ज किया गया. शिकायत में कहा गया है कि एक्टर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कथित तौर पर मोहल्ला मिश्राना में स्थित मुंबई बैंक की एक शाखा में निवेश योजना की आड़ में ग्रामीणों से लाखों रुपये की धोखाधड़ी की.

एक्टर के नहीं किया अभी तक रिएक्ट

फिलहाल, पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि अभी इन आरोपों को लेकर एक्टर की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है. श्रेयस तलपड़े की बात करें तो  वो एक्टर के साथ-साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं. बॉलीवुड के अलावा कई मराठी फिल्मों में काम किया है. इन्होंने 2005 में आई 'इकबाल' फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इनकी बेहतरीन फिल्मों में 'डोर', 'गोलमाल' और 'ओम शांति ओम' शामिल है.

 

इस फिल्म में आएंगे नजर

श्रेयस तलपड़े जल्द ही 'वेलकम' फिल्म के तीसरे पार्ट 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगे. ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है. जिसमें श्रेयस के अलावा रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन, अक्षय कुमार, राजपाल यादव, परेश रावल के अलावा कई और सितारे एक साथ स्क्रीन पर हंसी का डोज देते दिखेंगे.ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म इसी साल 26 जून, 2026 को थिएटर में रिलीज होगी. जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है. हालांकि कई बार इस फिल्म की रिलीज डेट आगे खिसकी है. इस फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया है. 

 

