Ranbir Kapoor की ‘एनिमल’ के बाद चमकी Tripti Dimri की किस्मत, अब इस फिल्म में Parveen Babi बन आएंगी पर्दे पर नजर

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' साल 2023 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म से एक्ट्रेस तृप्ती डिमरी रातों-रात सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी थीं और फैंस उन्हें नेशनल क्रश घोषित कर दिया था. तृप्ति डिमरी की पॉपुलैरिटी ने उनकी झोली में एक और दमदार किरदार डाल दिया है, दरअसल 90 दशक की मशहूर हीरोइन परवीन बाबी की बायोपिक के लिए उनका नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. लेकिन उससे पहले वो इस एक फिल्म परवीन बाबी का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी.

रणवीर सिंह की परवीन बनीं तृप्ति

खबरों की मानें तो रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी परवीन बाबी के किरदार को निभाती हुई नजर आएंगी. दरअसल रणबीर की इस फिल्म की कहानी 80 से 90 के दशक का वर्णन करने वाली है, जिसमें परवीन के किरदार को भी शामिल किया गया है, इस किरदार के लिए एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी के लिए चुना गया है. वहीं एक्ट्रेस परवीन बाबी की बायोपिक के लिए भी तृप्ती का नाम सामने आ रहा है. हालांकि इस बायोपिक को लेकर अभी कोई पक्की खबर नहीं है.

परवीन बाबी

परवीन बाबी अपने समय की एक बड़ी एक्ट्रेस रही थीं, जिन्होंने कई बड़े-बड़े महारथी के साथ फिल्मों में काम किया था. जिसमें जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर , सुनील दत्त, संजीव कुमार और राजकुमार जैसे कलाकारों का नाम शामिल हैं. वहीं परवीन बाबी की फिल्म पति पत्नी और वो, अमर अकबर एंथनी, शान, एक गुनाह और सही, दीवार और काला पत्थर ने बड़े पर्दे पर धमाल मचा दिया था .

'धुरंधर' रिलीज डेट

फिल्म 'धुरंधर' के मेकर्स दिवाली पर फैंस को एक सरप्राइज देने वाले हैं, जिसमें वो फिल्म का एक दमदार गाना रिलीज करेंगे. इस सॉन्ग में एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी परवीन के रूप में नजर आएंगी. वहीं खबरों की मानें तो, तृप्ति फिल्म में परवीन नाम के किरदार को निभाती हुई भी दिखाई देंगी. रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.