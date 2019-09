रानू मंडल के बाद अब लखनऊ के इस CAB ड्राइवर का VIDEO हुआ वायरल

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर कब, किसका और कैसे कोई वीडियो वायरल हो जाएगा, यह कह पाना बहुत मुश्किल है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए पश्चिम बंगाल की रहने वालीं रानू मंडल (Ranu Mondal) के एक वीडियो ने उनकी जिंदगी बदल डाली. कल तक जो रेलवे स्टेशन पर अपना पेट भरने के लिए गाना गाया करती थीं, आज वह एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं. यह सोशल मीडिया का ही पावर है जो रानू को रेलवे स्टेशन से सीधे बॉलीवुड तक पहुंचा दिया. रानू के बाद अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

Met an @Uber_India driver Vinod ji in Lucknow. He is an amazing singer and asked to sing a song for me after finishing his ride. Aur kya chaiye.

Please watch this video and make him famous. He is also having his own @YouTube @youtubemusic channel. #Lucknow #Uber pic.twitter.com/G4zu8u2531

— #SavePriyanshu (@crowngaurav) September 14, 2019