रणवीर सिंह गए, अब ‘डॉन 3’ में नजर आएगा ये एक्टर? पहले भी शाहरुख खान की जगह मेकर्स करना चाहते थे कास्ट

फरहान अख्तर की फिल्म ‘डॉन 3’ को लेकर फिर से बातें तेज हो गई हैं. पहले कहा जा रहा था कि इस बार शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह डॉन का किरदार निभाएंगे. लेकिन अब रणवीर सिंह ने ' डॉन 3' से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं. ऐसे में एक और दिलचस्प बात यह सामने आई है कि ‘डॉन 3’ में ऋतिक रोशन नजर आ सकते हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 04:55 PM IST
फरहान अख्तर की फिल्म ‘डॉन 3’ को लेकर फिर से बातें तेज हो गई हैं. पहले कहा जा रहा था कि इस बार शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह डॉन का किरदार निभाएंगे. लेकिन अब रणवीर सिंह ने ' डॉन 3' से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं. ऐसे में एक और दिलचस्प बात यह सामने आई है कि ‘डॉन 3’ में ऋतिक रोशन नजर आ सकते हैं. हालांकि, इस खबर की अभी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे चर्चा है कि इस फिल्म में ऋतिक डॉन की भूमिका में नजर आ सकते हैं. 

हालांकि, अभी ये साफ नहीं हुआ है कि फरहान अख्तर और उनकी टीम नई कहानी में इसे शामिल करने पर विचार कर रही है या नहीं. लेकिन फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉर 2 के एक्टर ऋतिक रोशन को डॉन फ्रेंचाइज का नया चेहरा बनाने को लेकर सोच-विचार जारी है. कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह के एग्जिट के बाद ऋतिक इस रोल के चुना जा सकता है. हालांकि अभी बातचीत शुरुआती दौर में है. ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ऋतिक इस प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं या नहीं. क्योंकि इससे पहले आई डॉन 2 को ऋतिक ने ठुकरा दिया था. 

ऐसे में आखिरकार, तीसरी फिल्म में लीड रोल निभाने वाला एक्टर शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की जगह लेगा, जिन्होंने पहले डॉन की भूमिका निभाई है. अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म डॉन 1978 में रिलीज हुई थी. शाहरुख खान की डॉन फ्रेंचाइजी की दो फिल्में 2006 और 2011 में रिलीज हुई थीं.

डॉन 2 के लिए ऋतिक थे पहली चॉइस

बता दें कि भले ही डॉन 2 में डॉन का किरदार निभाने से पहले भी शाहरुख खान ने वाहवाही बटोरीं लेकिन वह इस किरदार के लिए पहली चॉइस नहीं थे. फरहान ऋतिक रोशन को इस रोल में कास्ट करना चाहते थे. लक्ष्य (2004) की शूटिंग के दौरान फरहान और ऋतिक इस बात पर सहमत थे कि वह इस फिल्म में साथ काम करेंगे लेकिन जब फिल्म बनने की बारी आई तो फरहान को लगा कि उन्हें किरदार में कोई मैच्योर एक्टर चाहिए होगा. इस तरह उनकी तलाश शाहरुख खान पर जाकर खत्म हुई जो इंडस्ट्री में काफी लंबे समय से थे. हालांकि डॉन 2 में ऋतिक एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे.

