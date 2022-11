Samrat Prithviraj के बाद अब Akshay निभाएंगे छत्रपति शिवाजी का किरदार, ये फिल्म लगाएगी खिलाड़ी के डूबते करियर को पार!

Akshay Kumar Marathi Film Debut: हर साल बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की 4 से 5 फिल्में रिलीज होती हैं. इस साल भी उनकी 'रक्षा बंधन', 'बच्चन पांडे', 'सम्राट पृथ्वीराज' और 'राम सेतु' जैसी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. हालांकि, बॉक्सऑफिस पर इन फिल्मों ने कोई कमाल नहीं दिखाया. लेकिन अभी भी खिलाड़ी कुमार ने हार नहीं मानी है. उनके फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि वो जल्द ही मराठी सिनेमा में कदम रखने वाले हैं. दरअसल, अक्षय जल्द ही मराठी फिल्म 'वेडात मराठे वीर दौड़ले सात' (Vedat Marathe Veer Daudale Saat) में दिखाई देंगे. इस फिल्म को महेश मांजरेकर डायरेक्ट कर रहे हैं.

मराठी फिल्म में दिखेंगे अक्षय

हाल ही में अक्षय की पहली मराठी फिल्म 'वेडात मराठे वीर दौड़ले सात' का एनिमेटेड टीजर सामने आया है. इस फिल्म में अक्षय छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल अदा कर रहे हैं. इस फिल्म से अक्षय मराठी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे हैं. फिल्म से अक्षय कुमार का पहला लुक भी लॉन्च कर दिया गया था. इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा 'बिग बॉस मराठी' फेम जय दुधाने, विशाल, उत्कर्ष शिंदे और महेश मांजरेकर के बेटे सत्य मांजरेकर भी अहम किरदार में दिखाई देंगे. सत्य मांजरेकर इस मूवी में दत्ताजी पेज का रोल निभा रहे है. आपको बता दें कि इस फिल्म की कहानी सात मराठा वीरों पर आधारित है.

Its actually a big responsibility to play such a legendary role. I feel so good to be playing this part. It is going to be a dream come true role for me, says @akshaykumar at the launch of Pan India Marathi Film, #VeerDaudaleSaat pic.twitter.com/gmm6IvnUur

