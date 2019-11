इंटरनेट पर छाई रानू मंडल की ये मेकअप वाली तस्वीर, लोगों ने कहा- 'तबाह हो गए'

नई दिल्ली: आज से कुछ महीने पहले तक रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने वालीं 55 साल की रानू मंडल (Ranu Mondal) आज एक सेलिब्रिटी बनकर उभरी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके तेवर काफी बदले-बदले नजर आ रहे हैं, जिसके कारण अब उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है. हाल ही में सरेआम अपने एक फैन की बेइज्जती करने वाली रानू मंडल के तेवर अब पहले से काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं. ऐसे में रानू के प्रति अब लोगों में गुस्सा देखते ही बन रहा है और उन्हें जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है.

बन रहे हैं रानू मंडल के मीम्स

इन दिनों सोशल मीडिया पर रानू मंडल की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वह फुल मेकअप में दिख रही हैं. यह तस्वीर कहां से आई, अभी तक इसका कुछ पता नहीं चल पाया है और न ही इस बात का पता चल पा रहा है कि यह तस्वीर वाकई में असली है या एडिटेड है. खैर, यह तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने रानू के मीम्स बनाने शुरू कर दिए हैं. कोई इस तस्वीर पर लिखा है कि 'तबाह हो गए' तो इस तस्वीर को काफी डरावना बता रहा है. तो आइए, आपको दिखाते हैं रानू के कुछ ऐसे मीम्स जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं.

Girls when they forget to wash Multani mitti!#RanuMandal pic.twitter.com/iO8TCObl0e — Rajput Himanshu (@RajputHimanshu0) November 17, 2019

Pic1 is beauty, Pic2 is not. When this bollywood world will understand this. Tch! May be never. You can't ban Fair & Lovely's advertisement even. #RanuMandal pic.twitter.com/Q6qoEXF6ar — VIJAY MORE (@VijayMore37) November 17, 2019

Transition of #RanuMandal P.S : Its about the makeup , not the appearance ....STF away from moral policing. pic.twitter.com/sFnx3j5IUb — Sneha Nair (@blindspot2707) November 17, 2019

#RanuMandal

When you try make-up by seeing the tutorials on Instagram : pic.twitter.com/ktU3ZPzCk4 — P. (@Ainviibas) November 17, 2019

#RanuMandal Joker 2.0 is coming guys....Excitation level is damn high pic.twitter.com/hktJsV8zOb — Ahnied kolim (@kolim_official) November 17, 2019

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रानू मंडल की बायोपिक पर काम शुरू कर दिया गया है. नेशनल अवॉर्ड विजेता बंगाली अभिनेत्री सुदीप्ता चक्रवर्ती को रानू मंडल की बायोपिक में मुख्य किरदार निभाने के लिए प्रस्ताव मिला है. बायोपिक की पुष्टि करते हुए सुदीप्ता ने हाल ही में न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया, "हां, मुझे फिल्म की पेशकश की गई है. हालांकि, मुझे अभी स्क्रिप्ट मिलनी बाकी है. स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही मैं तय करूंगी कि मुझे किरदार निभाना है या नहीं."

