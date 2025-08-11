सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बाद, ईडी के सामने पेश हुए राणा दग्गुबाती
सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बाद, ईडी के सामने पेश हुए राणा दग्गुबाती

राणा सोमवार सुबह 10:30 बजे हैदराबाद के बशीराबाग स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे. ईडी ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इन ऐप्स का प्रचार किया था, इसके लिए उन्हें पैसे मिले या नहीं, और अगर मिले तो वह पैसे कहां से आए थे और कैसे खर्च किए गए.

Written By  IANS|Last Updated: Aug 11, 2025, 01:16 PM IST
तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता राणा दग्गुबाती सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए. बेटिंग ऐप्स प्रमोशन मामले में उनसे पूछताछ की गई . ईडी पता लगा रही है कि क्या उन्होंने गैरकानूनी बेटिंग ऐप्स के प्रचार में कोई भूमिका निभाई है.  बता दें कि राणा दग्गुबाती को 23 जुलाई को पेश होने का नोटिस दिया गया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होने के कारण वह पेश नहीं हो सके थे. इसके बाद उन्होंने ईडी से नई तारीख की मांग की, जिसे मंजूर कर लिया गया.

वह इस मामले में ईडी के समक्ष पेश होने वाले तीसरे अभिनेता हैं. इससे पहले, विजय देवरकोंडा और प्रकाश राज केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे.

प्रकाश राज ने 30 जुलाई को ईडी को बताया कि उन्होंने किसी भी बेटिंग ऐप के प्रचार के लिए कोई भुगतान नहीं लिया. उन्होंने बताया कि साल 2016 में उन्होंने एक ऐप का विज्ञापन किया था, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी के कारण पैसे स्वीकार नहीं किए. उन्होंने माना कि उन्हें उस ऐप का प्रचार नहीं करना चाहिए था.

वहीं विजय देवरकोंडा ने 6 अगस्त को ईडी को बताया कि उन्होंने केवल कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त और लाइसेंस प्राप्त स्किल-बेस्ड गेमिंग ऐप्स का प्रचार किया है. उन्होंने ईडी को उस ऐप से जुड़ी कंपनी, खाते और वित्तीय लेन-देन की जानकारी भी दी.

गैरकानूनी बेटिंग प्लेटफॉर्म को कथित रूप से बढ़ावा देने के आरोप में कुल 29 सेलिब्रिटीज के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया. इनमें टीवी एक्टर्स, टीवी होस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे श्रीमुखी, श्यामला, वर्षिनी सुंदरराजन, वसंती कृष्णन, शोभा शेट्टी, अमृता चौधरी, नयनी पावनी, पद्मावती, हर्ष साई समेत कई अन्य भी शामिल हैं.

आईएएनएस

Rana Daggubati

;