Irrfan-Rishi के बाद अब Sushant Singh को लेकर भी लोगों के निशाने पर आए KRK

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) 6 महीने से डिप्रेशन का शिकार थे और उन्होंने 14 जून को आत्महत्या कर ली. सुशांत के निधन के बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ गई है. सलमान खान, करण जौहर से लेकर आलिया भट्ट को फैंस निशाने पर ले रहे हैं. सुशांत को बॉलीवुड में आउटसाइडर के तौर पर ट्रीट किया जाता था. अब ट्विटर पर #FakeKRKRealCulpritOfSushant जमकर ट्रेंड कर रहा है. सुशांत के फैंस कमाल राशिद खान के पुराने ट्वीट टैग कर उन्हें सुशांत की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं. ऐसा पहली बार नहीं है जब कमाल राशिद अपने किसी ट्वीट को लेकर विवादों में घिरे हैं.

इससे पहले ऋषि कपूर और इरफान खान को लेकर उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि, 'मैंने पहले ही कहा था कि कोरोना अपने साथ कुछ नामी लोगों को लिए बिना नहीं जाएगा. मैंने उस समय उनका नाम भी लिखा था लेकिन लोगों ने मुझे काफी सुनाया था. मुझे पता था कि इरफान और ऋषि कपूर जाएंगे, और मुझे ये भी पता था कि अगला कौन जाने वाला है.'

Just look KRK tweet. He knew #SushanthSinghRajput is next. It's preplanned suicide. Sushant tortured by KRK in his every movies. #FakeKRKRealCulpritOfSushant pic.twitter.com/St91SvYsg2

आपको बता दें कमाल राशिद खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. फिल्मों के रिव्यू से लेकर बॉलीवुड के हर मुद्दे पर वो अपने राय रखते हैं. कई बार उनके ट्वीट उनके लिए मुसीबत भी खड़ी कर चुके हैं, लेकिन कमाल राशिद खान अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं. कमाल राशिद खान ने सुशांत सिंह राजपूत और उनकी फिल्मों को लेकर काफी कुछ बुरा भला ट्विटर पर लिखा है. कमाल राशिद खान ने अपने पुराने एक ट्वीट में अंकिता लोखंडे और सुशांत के ब्रेकअप को फेक बताते हुए लिखा था कि, 'ये एक पब्लिसिटी स्टंट है क्योंकि सुशांत की फिल्म 'एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी' रिलीज होने जा रही है, जो कि जरूर फ्लॉप होगी.'

Movie Mafia Karan Johar always paid @kamaalrkhan to target his enemy.

KRK targeted #SushantSinghRajpoot continuously and want to send him back to TV

He was paid heavily to target Ajay Devgn and he did it continously

He was paid to target Salman #FakeKRKRealCulpritOfSushant pic.twitter.com/oDRTT4wJO9

— Salman Abdi #Radhe ~~ (@SalmanAabdi) June 18, 2020