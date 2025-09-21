जुबीन गर्ग के बाद इस संगीतकार का निधन, 74 साल की उम्र में सितारे ने दुनिया को कहा अलविदा, संगीत इंडस्ट्री को लगा झटका
जुबीन गर्ग के बाद इस संगीतकार का निधन, 74 साल की उम्र में सितारे ने दुनिया को कहा अलविदा, संगीत इंडस्ट्री को लगा झटका

Charanjit Ahuja Passed Away: म्यूजिक इंडस्ट्री ने दो दिनों के अंदर ही दूसरा बड़ा सितारा खो दिया है. जुबीन गर्ग की मौत के बाद अब पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज कंपोजर चरणजीत आहूजा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. हाल ही में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है.

Kajol Gupta |Sep 21, 2025, 10:45 PM IST
संगीतकार चरणजीत आहूजा का निधन
Charanjit Ahuja Passed Away: म्यूजिक इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है. फेमस सिंगर जुबीन गर्ग के निधन से अभी तक म्यूजिक इंडस्ट्री उबर भी नहीं पाई कि एक और महान शख्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया. पंजाबी इंडस्ट्री के मशहूर संगीतकारों में से एक चरणजीत आहूजा ने 74 साल की उम्र में निधन हो गया है. रविवार को उन्होंने मोहाली में अपने घर में अंतिम सांस ली, लंबे समय से चरणजीत बीमार चल रहे थे और चंडीगढ़ पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था. 

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जताया दुख
संगीत सम्राट चरणजीत आहूजा के निधन की खबर से म्यूजिक इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है. चरणजीत आहूजा के निधन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए शोक जाहिर किया है. भगवंत मान ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा 'संगीत सम्राट उस्ताद चरणजीत आहूजा साहब का चले जाना म्यूजिक इंस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है. उन्होंने कई धुनें बनाई जो हमेशा पंजाबियों के दिलों पर राज करती रहेंगी. उनके परिवार और चाहने वालों के साथ दिल से संवेदना. परमात्मा उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दें.'  

पंजाबी संगीत के सम्राट थे चरणजीत आहूजा
बता दें कि संगीत कंपोजर सचिन आहूजा के पिता चरणजीत आहूजा को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्र की सम्राट माना जाता था. उन्होंने पजाबी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड फिल्मों में भी अनपी साउंडट्रैक का काम किया है. अपने करियर में उन्होंने अमर सिंह चमकीला, गुरदास मान, कुलदीप मानक, सुरजीत बिंदराखिया और सतविंदर बुग्गा समेत कई लोक गायकों के साथ काम किया और उन्हें ऊचाइयों तक पहुंचाया था.

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

Charanjit Ahujabhagmant mannZubeen Garg

