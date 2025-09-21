जुबीन गर्ग के बाद इस संगीतकार का निधन, 74 साल की उम्र में सितारे ने दुनिया को कहा अलविदा, संगीत इंडस्ट्री को लगा झटका

Charanjit Ahuja Passed Away: म्यूजिक इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है. फेमस सिंगर जुबीन गर्ग के निधन से अभी तक म्यूजिक इंडस्ट्री उबर भी नहीं पाई कि एक और महान शख्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया. पंजाबी इंडस्ट्री के मशहूर संगीतकारों में से एक चरणजीत आहूजा ने 74 साल की उम्र में निधन हो गया है. रविवार को उन्होंने मोहाली में अपने घर में अंतिम सांस ली, लंबे समय से चरणजीत बीमार चल रहे थे और चंडीगढ़ पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जताया दुख

संगीत सम्राट चरणजीत आहूजा के निधन की खबर से म्यूजिक इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है. चरणजीत आहूजा के निधन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए शोक जाहिर किया है. भगवंत मान ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा 'संगीत सम्राट उस्ताद चरणजीत आहूजा साहब का चले जाना म्यूजिक इंस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है. उन्होंने कई धुनें बनाई जो हमेशा पंजाबियों के दिलों पर राज करती रहेंगी. उनके परिवार और चाहने वालों के साथ दिल से संवेदना. परमात्मा उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दें.'

ਸੰਗੀਤ ਸਮਰਾਟ ਉਸਤਾਦ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਆਹੂਜਾ ਸਾਬ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਧੁਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਚਿਨ ਅਹੂਜਾ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਣ।

पंजाबी संगीत के सम्राट थे चरणजीत आहूजा

बता दें कि संगीत कंपोजर सचिन आहूजा के पिता चरणजीत आहूजा को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्र की सम्राट माना जाता था. उन्होंने पजाबी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड फिल्मों में भी अनपी साउंडट्रैक का काम किया है. अपने करियर में उन्होंने अमर सिंह चमकीला, गुरदास मान, कुलदीप मानक, सुरजीत बिंदराखिया और सतविंदर बुग्गा समेत कई लोक गायकों के साथ काम किया और उन्हें ऊचाइयों तक पहुंचाया था.