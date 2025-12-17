फिर पोस्टपोन हुई फिल्म 'इक्कीस', इस वजह से मेकर्स ने लिया फैसला,जानें अब कब होगी रिलीज

Film Ikkis की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है. ये फैसला मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके दिया. अब ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी.
Trending Photos
Film Ikkis Postponed: अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया की फिल्म को लेकर बड़ी खबर है. इन दोनों की मचअवेटेड फिल्म इक्कीस की रिलीज डेट फिर से पोस्टपोन हो गई है. इसके पीछे की वजह रणवीर सिंह की धुरंधर के क्लैश से बचना है. इसे लेकर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया. उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.
आगे बढ़ी तारीख
इसे लेकर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा- 'सच्ची घटना भारत के परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल. कुछ हीरोज यंग उम्र में चले जाते हैं. इक्कीस अब 1 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी.मेकर्स का ये पोस्ट मिनटों में वायरल हो गया.'
इस वजह से लिया फैसला
खास बात है कि पहले ये फिल्म कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी' संग क्लैश को टालने से बचने के लिए लिया है. ये फिल्म इसी साल 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है. जिसकी टक्कर 'इक्कीस' फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर होती. ऐसे में मेकर्स ने रिलीज की तारीखा आगे खिसकार एक तीर से दो निशाने लगाए है. पहला तो ये कि वो रणवीर और अक्षय खन्ना की 'धुरंधर' से बचना चाह रहे हैं और दूसरा कार्तिक की फिल्म से भी क्लैश टालना चाह रहे हैं.'इक्कीस' से अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया बॉलीवुड में डेब्यू अगस्तय नंदा संग कर ही हैं. जिस वजह से फैंस के बीच इस मूवी का बज काफी बना हुआ है.इस मूवी का डायरेक्शन श्रीराम राघवन ने किया है.
2026 होगा सबसे धमाकेदार! नए साल में स्क्रीन पर जमकर रोमांस करेंगी ये नई जोड़ियां
श्रीराम राघवन की फिल्में
इससे पहले श्रीराम राघवन कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं. जिसमें 'अंधाधुन', 'बदलापुर','जॉनी गद्दार' और 'एक हसीना थी' शामिल है. इन फिल्मों में से 'अंधाधुन' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. यहां तक कि इस फिल्म की कहानी और आयुष्मान खुराना की एक्टिंग की लोग आज भी तारीफ करते हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.