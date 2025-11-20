‘हमने सिर्फ सपना....’, अहान पांडे ने अनीत पड्डा संग डेटिंग की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मेरे जैसा रिश्ता....’

Ahaan Panday addresses dating rumours with Aneet Padda: रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सैय्यारा' बॉलीवुड की हिट साबित हुई और इसने नए सितारों अहान पांडे और अनीत पड्डा को रातों रात स्टार बना दिया. फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा ने रोमांटिक किरदार निभाए थे, इसलिए दर्शक उन्हें असल जिंदगी में भी पसंद करने लगे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में अहान पांडे ने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए अनीत पड्डा के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की.

'केमिस्ट्री हमेशा रोमांटिक नहीं होती'

फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने हाल ही में सानिया मिर्जा के टॉक शो में कहा था कि अहान पांडे और अनीत पड्डा अगले 'बॉलीवुड के सबसे हॉट कपल' बन सकते हैं. लेकिन अब अहान ने हमेशा के लिए सच बता दिया है. अहान पांडे ने हाल ही में जीक्यू इंडिया को एक इंटरव्यू दिया. इस इंटरव्यू में अहान से पूछा गया कि क्या वह सच में अपनी 'सैयारा' की को-स्टार अनीत पड्डा के साथ रिलेशनशिप में है. इस पर अहान ने कहा 'अनीत मेरी सबसे अच्छी दोस्त है. पूरा इंटरनेट सोचता है कि हम साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. केमिस्ट्री हमेशा रोमांटिक नहीं होती, यह आराम, सुरक्षा और लोगों की नजरों में आने के बारे में है.'

'हमने साथ मिलकर सपना देखा...'

अहान पांडे ने आगे कहा कि 'हम दोनों ने एक-दूसरे को यह एहसास दिलाया है. भले ही वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन अनीत के साथ मेरा रिश्ता कभी भी ऐसा नहीं होगा. सैयारा से पहले, हम दोनों को पाउलो कोएल्हो का यह कथन बहुत पसंद था 'सपने के सच होने की संभावना ही जिंदगी को दिलचस्प बनाती है.' हमने साथ मिलकर यह सपना देखा था और यह सच हो गया. हमने जो कुछ भी शेयर किया है वह बहुत खास है.'

अहान पांडे-अनीत पड्डा का रिश्ता कन्फर्म? फेमस फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने दिया बड़ा हिंट, बताया बॉलीवुड का अगला कपल

अहान पांडे का रिलेशनशिप स्टेटस

अहान पांडे ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर भी बात की, अहान ने बताया 'मैं सिंगल हूं.' अहान किस तरह के बॉयफ्रेंड है? इस पर एक्टर ने बताया, 'मेरी पिछली गर्लफ्रेंड ने मुझे जो बताया है, उसके मुताबिक मेरी प्रेम भाषा सेवा और बड़े-बड़े इशारे हैं.' यह कितना प्यारा है?

अहान पांडे-अनीत पड्डा वर्कफ्रंट

हालांकि अहान पांडे और अनीत पड्डा भले ही असल जिंदगी में कपल न हों, लेकिन उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री काफी बेमिसाल है. उनके फैंस के लिए हम उम्मीद करते हैं कि अहान और अनीत जल्द ही किसी और फिल्म में एक साथ नजर आएं. फिलहाल अहान अली अब्बास जफर की अपकमिंग एक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं. वहीं अनीत पड्डा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की छठी फिल्म 'शक्ति शालिनी' में लीड रोल में नजर आने वाली हैं.