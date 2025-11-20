Advertisement
trendingNow13011982
Hindi Newsबॉलीवुड

‘हमने सिर्फ सपना....’, अहान पांडे ने अनीत पड्डा संग डेटिंग की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मेरे जैसा रिश्ता....’

Ahaan Panday addresses dating rumours with Aneet Padda: अहान पांडे और अनीत पड्डा ने भले ही इसी साल ब्लॉकबस्टर फिल्म दी हो, लेकिन उनकी जोड़ी को लेकर लोगों में काफी क्रेज है. अहान ने हाल ही में अनीत पड्डा के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 20, 2025, 08:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अहान पांडे ने डेटिंग की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
अहान पांडे ने डेटिंग की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

Ahaan Panday addresses dating rumours with Aneet Padda: रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सैय्यारा' बॉलीवुड की हिट साबित हुई और इसने नए सितारों अहान पांडे और अनीत पड्डा को रातों रात स्टार बना दिया. फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा ने रोमांटिक किरदार निभाए थे, इसलिए दर्शक उन्हें असल जिंदगी में भी पसंद करने लगे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में अहान पांडे ने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए अनीत पड्डा के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की. 

'केमिस्ट्री हमेशा रोमांटिक नहीं होती'
फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने हाल ही में सानिया मिर्जा के टॉक शो में कहा था कि अहान पांडे और अनीत पड्डा अगले 'बॉलीवुड के सबसे हॉट कपल' बन सकते हैं. लेकिन अब अहान ने हमेशा के लिए सच बता दिया है. अहान पांडे ने हाल ही में जीक्यू इंडिया को एक इंटरव्यू दिया. इस इंटरव्यू में अहान से पूछा गया कि क्या वह सच में अपनी 'सैयारा' की को-स्टार अनीत पड्डा के साथ रिलेशनशिप में है. इस पर अहान ने कहा 'अनीत मेरी सबसे अच्छी दोस्त है. पूरा इंटरनेट सोचता है कि हम साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. केमिस्ट्री हमेशा रोमांटिक नहीं होती, यह आराम, सुरक्षा और लोगों की नजरों में आने के बारे में है.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'हमने साथ मिलकर सपना देखा...'
अहान पांडे ने आगे कहा कि 'हम दोनों ने एक-दूसरे को यह एहसास दिलाया है. भले ही वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन अनीत के साथ मेरा रिश्ता कभी भी ऐसा नहीं होगा. सैयारा से पहले, हम दोनों को पाउलो कोएल्हो का यह कथन बहुत पसंद था 'सपने के सच होने की संभावना ही जिंदगी को दिलचस्प बनाती है.' हमने साथ मिलकर यह सपना देखा था और यह सच हो गया. हमने जो कुछ भी शेयर किया है वह बहुत खास है.'

Add Zee News as a Preferred Source

अहान पांडे-अनीत पड्डा का रिश्ता कन्फर्म? फेमस फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने दिया बड़ा हिंट, बताया बॉलीवुड का अगला कपल 

अहान पांडे का रिलेशनशिप स्टेटस 
अहान पांडे ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर भी बात की, अहान ने बताया 'मैं सिंगल हूं.' अहान किस तरह के बॉयफ्रेंड है? इस पर एक्टर ने बताया, 'मेरी पिछली गर्लफ्रेंड ने मुझे जो बताया है, उसके मुताबिक मेरी प्रेम भाषा सेवा और बड़े-बड़े इशारे हैं.' यह कितना प्यारा है?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अहान पांडे-अनीत पड्डा वर्कफ्रंट 
हालांकि अहान पांडे और अनीत पड्डा भले ही असल जिंदगी में कपल न हों, लेकिन उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री काफी बेमिसाल है. उनके फैंस के लिए हम उम्मीद करते हैं कि अहान और अनीत जल्द ही किसी और फिल्म में एक साथ नजर आएं. फिलहाल अहान अली अब्बास जफर की अपकमिंग एक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं. वहीं अनीत पड्डा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की छठी फिल्म 'शक्ति शालिनी' में लीड रोल में नजर आने वाली हैं.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Ahaan PandayAneet Padda

Trending news

शीतलहर से फिलहाल राहत, लेकिन प्रदूषण बढ़ा रहा गरमाहट; वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?
weather update
शीतलहर से फिलहाल राहत, लेकिन प्रदूषण बढ़ा रहा गरमाहट; वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?
कोमा में था बच्चा, डॉक्टरों ने भी दिया जवाब; फिर जगन्नाथ पुरी में हुआ बड़ा चमत्कार
Jagannath Puri
कोमा में था बच्चा, डॉक्टरों ने भी दिया जवाब; फिर जगन्नाथ पुरी में हुआ बड़ा चमत्कार
लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर,टोल प्लाज के पास चलीं गोलियां
Punjab news in hindi
लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर,टोल प्लाज के पास चलीं गोलियां
भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा पाक, दिखाया पूर्व सेना प्रमुख का AI वीडियो
Pakistan
भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा पाक, दिखाया पूर्व सेना प्रमुख का AI वीडियो
क्रिकेट और कूटनीति का संगम, जयशंकर और पेनी वोंग की हंसी-मजाक भरी बातचीत
India-Australia relations
क्रिकेट और कूटनीति का संगम, जयशंकर और पेनी वोंग की हंसी-मजाक भरी बातचीत
बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की बुरी तरह पीटा; हुई मौत
crime news
बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की बुरी तरह पीटा; हुई मौत
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
Siddaramaiah
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!
delhi bomb blast news
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
Punjab news
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
india china news in hindi
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा