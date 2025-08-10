'सैयारा' की 500 करोड़ी पार्टी, मोहित सूरी की पत्नी बनीं डीजे, अहान-अनीत की कोजी केमिस्ट्री ने खींचा फैंस का ध्यान, PHOTOS
'सैयारा' की 500 करोड़ी पार्टी, मोहित सूरी की पत्नी बनीं डीजे, अहान-अनीत की कोजी केमिस्ट्री ने खींचा फैंस का ध्यान, PHOTOS

Saiyaara Success Bash: 'सैयारा' फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी जबरदस्त कमाई कर रही है. हर तरफ अहान पांडे और अनीत पड्डा के ही चर्चे हो रहे हैं. इस फिल्म के साथ अहान और अनीत रातोंरात स्टार बन गए हैं. फिल्म के सक्सेस के बाद डायरेक्टर मोहित सूरी ने सैयारा की सक्सेस पार्टी रखी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 10, 2025, 09:41 PM IST
अहान पांडे और अनीत पड्डा
अहान पांडे और अनीत पड्डा

Saiyaara Success Bash: अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' को रिलीज हुए आज 23 दिन हो गए हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. चारों तरफ अहान और अनीत के ही चर्चे हो रहे हैं. सैयारा फिल्म की सफलता ने इंडस्ट्री में हर किसी को हैरान कर दिया है. अब तक सैयारा ने 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. जिसके बाद अब डायरेक्टर मोहित सूरी ने सैयारा की सक्सेस पार्टी की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में अहान और अनीत की केमिस्ट्री भी फैंस को काफी पसंद आ रही हैं. 

डायरेक्टर की पत्नी बनीं डीजे 
सैयारा की सक्सेस पार्टी में डायरेक्टर मोहित सूरी की पत्नी और पूर्व एक्ट्रेस और डीजे उदिता गोस्वामी ने भी सबका ध्यान खींचा. उन्होंने सैयारा की सक्सेस पार्टी में डीजे बनकर 'जहर' के गाने 'वो लम्हे' का रीमिक्स बजाकर लोगों में जबरदस्त जोश भर दिया. उदिता ने इस शानदार पार्टी की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें हर कोई जश्न के मूड में नजर आ रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उदिता का वीडियो वायरल
वहीं हाल ही में उदिता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जो उनकी एक्टिंग से डीजे और म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने के शानदार सफर को दिखाता है. देहरादून में मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाली उदिता ने 'जहर' और 'अक्सर' जैसी कई फिल्मों में काम किया, जिसके गाने आज भी सुपरहिट है. बाद में उन्होंने डीजे बनने की ट्रेनिंग ली. 

fallback

अहान-अनीत की जोड़ी को फैंस ने किया पसंद
वहीं बीती रात सैयारा की पार्टी में अनीत और अहान की केमिस्ट्री को भी लोगों ने काफी पसंद किया है. कई तस्वीरों में दोनों को साथ में एंजॉय करते देखा गया. कुछ वीडियो में दोनों साथ में डांस करते नजर आए तो कई फोटो में दोनों कॉजी मोमेंट्स शेयर करते दिखे. इन तस्वीरों और वीडियोज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि दोनों की जोड़ी ऑनस्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी काफी अच्छी लगती हैं. इसी बीच अहान और अनीत की डेटिंग की भी चर्चा जोरों पर हैं. फैंस दोनों को साथ में देखना चाहते हैं. 

fallback

बॉक्स ऑफिस पर सैयारा का धमाल
फिल्म सैयारा की बात करें तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत करते हुए भारत में 21.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी. अब तक फिल्म 500 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी हैं. 'सैयारा' ने नई पीढ़ी के लिए वही जादू बिखेरा है, जो मिलेनियल्स के लिए 'कहो ना... प्यार है' और जनरेशन एक्स के लिए 'कयामत से कयामत तक' ने किया था. वहीं 'सैयारा' अगले हफ्ते अपनी थिएट्रिकल रन का एक महीना पूरा कर लेगी और जल्द ही नेटफ्लिक्स पर अपनी ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है.

