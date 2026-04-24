आर्यन खान के साथ काम करेंगे अहान पांडे? एक्टर के बयान ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

Ahaan Panday: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' फेम एक्टर अहान पांडे इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं. अहान पांडे जल्द ही अली अब्बास जफर की फिल्म में धमाल मचाने वाले हैं. इस बीच अहान ने अपनी एक इच्छा जाहिर की है.
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Ahaan Panday: बॉलीवुड एक्टर अहान पांडे आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं. अहान पांडे ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' में धमाल मचा दिया था. उनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना हो गया था. अब अहान पांडे जल्द ही अली अब्बास जफर की फिल्म में धमाका मचाने वाले हैं. हाल ही में फिल्म से अहान का इंटेंस लुक आउट हुआ था. इस बीच अहान पांडे ने आर्यन खान को लेकर ऐसी बात कह दी है, जिसे सुनने के बाद लोग दंग रह गए हैं. आइए आपको बताते हैं अहान ने क्या कहा—
एक्टर अहान पांडे और आर्यन खान ने साल 2025 में अपने-अपने करियर की शुरुआत की. अहान ने मोहित सूरी की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म 'सैयारा' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था, जिसमें उनके साथ अनीत पड्डा नजर आई थीं. वहीं आर्यन खान, जो शाहरुख खान के बेटे हैं, उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से बतौर निर्देशक डेब्यू किया. दिलचस्प बात यह है कि दोनों को ही अपने-अपने काम के लिए काफी सराहना मिली थी.
हाल ही में फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में अहान ने आर्यन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि वे दोनों बचपन से दोस्त हैं और लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे आगे चलकर एक अच्छी डायरेक्टर-एक्टर जोड़ी बन सकते हैं, तो अहान ने कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ सफलता की वजह से नहीं होगा, बल्कि उनके असली रिश्ते की वजह से होगा.
अहान पांडे ने कहा कि जब आप किसी के साथ बड़े होते हैं, तो चीजें अलग तरह से काम करती हैं. उन्होंने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया कि आर्यन स्कूल से सीधे उनके घर आ जाते थे और बाद में अपने माता-पिता गौरी खान से मिलते थे. उन्होंने मजाक में कहा कि आर्यन के माता-पिता उन्हें फोन करके पूछते थे कि वह ऐसा क्यों करते हैं. अहान का मानना है कि उनके बीच की पुरानी दोस्ती के कारण वे एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और बतौर कलाकार साथ में बहुत कुछ नया कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि अगर वे साथ काम करेंगे, तो वह काम जैसा महसूस नहीं होगा और वह अपने बचपन के दोस्त के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं.
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