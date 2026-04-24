Advertisement
trendingNow13191713
Hindi Newsबॉलीवुडआर्यन खान के साथ काम करेंगे अहान पांडे? एक्टर के बयान ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

आर्यन खान के साथ काम करेंगे अहान पांडे? एक्टर के बयान ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

Ahaan Panday: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' फेम एक्टर अहान पांडे इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं. अहान पांडे जल्द ही अली अब्बास जफर की फिल्म में धमाल मचाने वाले हैं. इस बीच अहान ने अपनी एक इच्छा जाहिर की है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 24, 2026, 11:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आर्यन खान के साथ काम करेंगे अहान पांडे? एक्टर के बयान ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

Ahaan Panday: बॉलीवुड एक्टर अहान पांडे आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं. अहान पांडे ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' में धमाल मचा दिया था. उनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना हो गया था. अब अहान पांडे जल्द ही अली अब्बास जफर की फिल्म में धमाका मचाने वाले हैं. हाल ही में फिल्म से अहान का इंटेंस लुक आउट हुआ था. इस बीच अहान पांडे ने आर्यन खान को लेकर ऐसी बात कह दी है, जिसे सुनने के बाद लोग दंग रह गए हैं. आइए आपको बताते हैं अहान ने क्या कहा—

साल 2025 में की दोनों ने करियर की शुरुआत

एक्टर अहान पांडे और आर्यन खान ने साल 2025 में अपने-अपने करियर की शुरुआत की. अहान ने मोहित सूरी की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म 'सैयारा' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था, जिसमें उनके साथ अनीत पड्डा नजर आई थीं. वहीं आर्यन खान, जो शाहरुख खान के बेटे हैं, उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से बतौर निर्देशक डेब्यू किया. दिलचस्प बात यह है कि दोनों को ही अपने-अपने काम के लिए काफी सराहना मिली थी.

बचपन के दोस्त हैं दोनों

हाल ही में फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में अहान ने आर्यन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि वे दोनों बचपन से दोस्त हैं और लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे आगे चलकर एक अच्छी डायरेक्टर-एक्टर जोड़ी बन सकते हैं, तो अहान ने कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ सफलता की वजह से नहीं होगा, बल्कि उनके असली रिश्ते की वजह से होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

काफी अच्छी है आर्यन-अहान की बॉन्डिंग

अहान पांडे ने कहा कि जब आप किसी के साथ बड़े होते हैं, तो चीजें अलग तरह से काम करती हैं. उन्होंने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया कि आर्यन स्कूल से सीधे उनके घर आ जाते थे और बाद में अपने माता-पिता गौरी खान से मिलते थे. उन्होंने मजाक में कहा कि आर्यन के माता-पिता उन्हें फोन करके पूछते थे कि वह ऐसा क्यों करते हैं. अहान का मानना है कि उनके बीच की पुरानी दोस्ती के कारण वे एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और बतौर कलाकार साथ में बहुत कुछ नया कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि अगर वे साथ काम करेंगे, तो वह काम जैसा महसूस नहीं होगा और वह अपने बचपन के दोस्त के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Ahaan PandayAryan Khan

Trending news

छात्रों के प्रदर्शन में घुसकर कर रहे थे साजिश, पुलिस ने दबोचा; 6 आरोपियों पर लगा PSA
Jammu Kashmir
छात्रों के प्रदर्शन में घुसकर कर रहे थे साजिश, पुलिस ने दबोचा; 6 आरोपियों पर लगा PSA
250 फीट खिसका दिया गया किसान का 'ड्रीम होम', अनपढ़ ठेकेदार का कमाल देख दुनिया हैरान
Punjab news
250 फीट खिसका दिया गया किसान का 'ड्रीम होम', अनपढ़ ठेकेदार का कमाल देख दुनिया हैरान
कराची पोर्ट से 384 करोड़ की हेरोइन लेकर पहुंचे भारत, 6 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार
National News
कराची पोर्ट से 384 करोड़ की हेरोइन लेकर पहुंचे भारत, 6 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार
'पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही..., ' AAP छोड़ने वालों को लेकर क्या बोले अन्ना हजारे
Anna hazare
'पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही..., ' AAP छोड़ने वालों को लेकर क्या बोले अन्ना हजारे
नासिक के बाद मुंबई में कॉर्पोरेट जिहाद; पीड़िता की आपबीती सुन रह जाएंगे हैरान
Mumbai News
नासिक के बाद मुंबई में कॉर्पोरेट जिहाद; पीड़िता की आपबीती सुन रह जाएंगे हैरान
'उसे मजबूर नहीं कर सकते', 15 साल की बच्ची को SC से मिली गर्भपात की इजाजत
Supreme Court
'उसे मजबूर नहीं कर सकते', 15 साल की बच्ची को SC से मिली गर्भपात की इजाजत
राघव चड्ढा के साथ हाथ से निकली राज्यसभा? दिल्ली-पंजाब बचाएं केजरीवाल;66 MLA दांव पर!
AAP crisis
राघव चड्ढा के साथ हाथ से निकली राज्यसभा? दिल्ली-पंजाब बचाएं केजरीवाल;66 MLA दांव पर!
गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची के रेप केस पर बड़ा फैसला, SC ने दिया SIT बनाने का आदेश
crime news
गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची के रेप केस पर बड़ा फैसला, SC ने दिया SIT बनाने का आदेश
'उन्हें यमुना में भी डुबकी लगानी चाहिए...,' PM मोदी की नौका सवारी पर ममता का तंज
West Bengal
'उन्हें यमुना में भी डुबकी लगानी चाहिए...,' PM मोदी की नौका सवारी पर ममता का तंज
धीमी आंच पर पक रहा था गुस्सा, 21 दिनों में उबाल... AAP में बगावत की Inside Story
Raghav Chadha
धीमी आंच पर पक रहा था गुस्सा, 21 दिनों में उबाल... AAP में बगावत की Inside Story