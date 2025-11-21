अहान पांडे को याद आया वो सालों पुराना किस्सा... जब प्रियंका चोपड़ा ने बांधे थे तारीफों के पुल, पहचाना था टैलेंट, बोले- ‘आज उनको याद भी नहीं...’

Priyanka Chopra Praised Ahaan Pandey: इसी साल 2025 में मोहित सूरी की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘सैयारा’ से रातों-रात स्टार बनने वाले चंकी पांडे के भतीजे और अनन्या पांडे के भाई अहान पांडे नेशनल क्रश बन चुके हैं. अपनी पहली ही फिल्म में अपने दमदार अभिनय से उन्होंने इंडस्ट्री के लेकर अपने फैंस के बीच अपनी शानदार पहचान बना ली है और अब वे अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी में लग गए हैं. इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके अंदर के टैलेंट को प्रियंका चोपड़ा ने सालों पहले ही पहचान लिया था.

ये किस्सा सलमान खान की बेहन अर्पिता खान की शादी से जुड़ा है. जहां किसी और की जगह अचानक उनका एक डांस परफॉर्मेंस के लिए बुला लिया गया था. जिस कलाकार को परफॉर्म करना था, वो पीछे हट गया था, इसलिए अहान को सिर्फ दो घंटे में स्टेप्स याद करके स्टेज पर उतरना पड़ा. वहां बड़ी संख्या में बॉलीवुड सितारे मौजूद थे. उसी दौरान प्रियंका चोपड़ा ने अहान से कहा था, ‘तुम में X फैक्टर है. अपने सपनों को स्काइडाइविंग की तरह समझो, एक बार कूद जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखो’.

प्रियंका चोपड़ा ने बांधे थे तारीफों के पुल

अहान पांडे ने इंटरव्यू में बताया कि प्रियंका चोपड़ा की बातों ने उन्हें काफी मोटिवेट किया था. उन्होंने कहा, ‘शायद प्रियंका को अब याद भी न हो कि मैं वही लड़का हूं जिसने बाद में ‘सैयारा’ की. लेकिन उस पल ने मेरे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस भर दिया था. वो तारीफ हमेशा मेरे साथ रही और आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही’. अहान ने माना कि कभी-कभी एक छोटी सी बात भी इंसान की सोच को बदल देती है. फिल्म ‘सैयारा’ ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया था, जिसकी एक अलग दुनिया बन गई.

फिल्म ने रिलीज होते ही मचा दिया था गदर

भले ही इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस से उतरे महीनों बीत गए हो, लेकिन आज भी हर कहीं इस फिल्म की बात होती है. फिल्म की कहानी एक ऐसे प्यार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कृष कपूर नाम के एक म्यूजिशियन और वाणी नाम की एक लड़की के बीच पनपता है. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत पसंद किया. फिल्म का म्यूजिक भी रिलीज होते ही लोगों की प्लेलिस्ट में छा गया. कई गाने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए. इस फिल्म को YRF के सीईओ अक्षय विधानी ने प्रोड्यूस किया था.

अहान पांडे का अगला प्रोजेक्ट

‘सैयारा’ को न सिर्फ क्रिटिक्स ने सराहा बल्कि दर्शकों ने भी इसे भरपूर प्यार दिया. रिलीज के कुछ ही हफ्तों में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करने लगी. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया था, जो किसी नए कलाकार की फिल्म के लिए बड़ी बात मानी जाती है. ये फिल्म फिलहाल नेटफ्लिकस पर मौजूद हैं जहां ये ट्रेंडिंग में बनी रहती है. वहीं, अब अहान एक एक्शन थ्रिलर में नजर आएंगे, जिसका निर्देशन अली अब्बास जफर कर रहे हैं, जिसनें उनके साथ शरवरी नजर आएंगी.