एक ही फिल्म से रातोंरात बना स्टार, एक्टर के डांस पर फिदा हुए फैंस, 'सैयारा' के हैंडसम हंक ने फिर जीता फैंस का दिल

Ahaan Panday Dance Moves: मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' का दुनियाभर में डंका बजा हुआ है. हर किसी को फिल्म काफी पसंद आ रही हैं. बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की है. इस फिल्म से अहान पांडे और अनीत पड्डा रातोंरात स्टार बन गए और छा गए. फिल्म सैयारा रिलीज से पहले एक इंटरव्यू में डायरेक्टर ने मोहित सूरी को एक टिकटॉकर और लाउड, एनर्जेटिक पर्सनालिटी वाला बताया था. मोहित ने कहा था कि उनकी डांसिंग स्किल्स काफी जबरदस्त है.

इंटरनेट पर पुराना वीडियो वायरल

मोहित सूरी ने आगे बताया था कि हालांकि फिल्म में उनका किरदार एक इंटेंस रॉकस्टार और पागल आशिक जैसा था. इसलिए सैयारा फिल्म में अहान पांडे की स्किल्स को ज्यादा दिखाया नहीं जा सका था. अब इंटरनेट पर अहान का एक पुराना वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है, जिसमें अहान धमाकेदार डांस करते नजर आ रहे हैं और फैंस उन्हें देखकर फिर उनसे इंप्रेस हो गए हैं.

अहान पांडे का ये पुराना वीडियो उनकी बहन अलाना पांडे की वेडिंग व्लॉग्स का है, जिसमें अहान जबरदस्त डांस कर रहे हैं और उनके मूव्स पर हर किसी का दिल आ गया. अहान ने शाहरुख खान के गाने 'आई एम द बेस्ट' पर जबरदस्त डांस किया है. इस दौरान उनके सामने किंग खान भी मौजूद थे. इस दौरान अहान अपनी कजिल अनन्या पांडे और चाचा चंकी पांडे के साथ सात समुंदर पार गाने पर भी थिरके. बता दें कि अहान पांडे का ये वीडियो उनके बॉलीवुड डेब्यू से पहले का है, लेकिन इसमें उनके मूव्स ने हर किसी का दिल जीत लिया.

उनका एक और पुराना वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है. अहान का ये वीडियो 'चौगाड़ा' गाने पर जबरदस्त डांस किया है. वीडियो में अहान के एक्सप्रेशंस और डांसिंग एनर्जी ने हर किसी के होश उड़ा दिए. फैंस अहान की डांस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं.