Ahaan Panday ने फैंस के साथ शेयर किया Cute Moment, फिल्म ‘Saiyaara’ का ये सीन हुआ वायरल!

फिल्म ‘सैय्यारा’ से बॉलीवुड में धमाल मचाने वाले एक्टर Ahaan pandey ने हाल ही में फैंस के साथ मीटअप किया है. जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म के एक फेमस सीन को रीक्रिएट करते हुए फैंस के साथ मस्ती की है. इस क्यूट मूमेंट का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है.
डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म 'सैय्यारा' ने 18 जुलाई को थिएटर में रिलीज होते ही धमाल मचा दिया था. वही इस फिल्म की फ्रेश जोड़ी ने लोगों को काफी इंप्रेस किया है जिसके चलते एक्टर अहान पांडे ओवरनाइट सेंसेशन बन गए हैं. 'सैय्यारा' के हीरो अहान और हीरोइन अनीत पाड्डा की ये डेब्यू फिल्म थी, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आई है. वहीं इस फिल्म के गानों को भी ऑडियंस ने काफी एंजॉय किया था.
मोहित सूरी की इस फिल्म से अहान फीमेल फैंस के बीच ओवरनाइट पॉपुलर हो गए हैं और लोग उनकी एक झलक के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं. वहीं हाल ही में अहान पांडे ने अपने फैंस के साथ एक मीट अप किया था, जिसमें उन्होंने फैंस के साथ काफी मस्ती की थी. इस गैदरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं कई लोग इस वीडियो पर कमेंट कर अहान को काफी डाउन टू अर्थ कह कर प्रेज़ कर रहे हैं.
अहान पांडे की फिल्म 'सैय्यारा' का एक सीन लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ था, जिसे वो इस वायरल वीडियो में रिक्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वायरल सीन में अहान अपने किरदार क्रिश कपूर के रूप में हीरोइन वाणी का हाथ पकड़कर बहुत प्यार से उनसे कहते हैं, 'अभी भी कुछ पल बाकी हैं मेरे पास…' फिल्म में अहान की इस लाइन ने फैंस को क्रेजी कर दिया था और सीन काफी फेमस हुआ था. अहान पांडे ने अपने इस सीन को फीमेल फैंस के साथ रीक्रिएट किया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है.
अहान पांडे के इस वायरल वीडियो पर लोगों ने कमेंट कर लिखा, 'You achieved every Krish Kapoor’s fangirl moment' तो वहीं एक और फैन ने अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर करते हुए लिखा, 'OMG THIS IS SO CUTE , DREAM MOMENT' तीसरे यूजर ने अहान पांडे की तारीफ करते हुए कहा, He’s Soooooooooooo dreamyy.
