Akshay Kumar ने किया फिल्म 'Tadap' की रिलीज डेट का ऐलान, शेयर किया पोस्टर

नई दिल्ली: एक्ट्रेस तारा सुतारिया (Tara Sutaria) और एक्ट्रेस अहान शेट्टी (Ahan Shetty) अपनी आगामी फिल्म 'तड़प' (Tadap) को सितंबर 24 को सिनेमाघरों में रिलीज करने को तैयार हैं. बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने इस फिल्म का पोस्टर और रिलीज डेट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. देखिए ये ट्वीट...

Big day for you Ahan...I still remember seeing your father, @SunielVShetty’s first film, Balwaan’s poster and today I’m presenting yours.... so happy and proud to share the poster of #SajidNadiadwala‘s #Tadap *ing #AhanShetty and @TaraSutaria, releasing in cinemas on 24th Sept! pic.twitter.com/UQZWV7i4Pm

— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 2, 2021