‘Border 2’ के बाद स्टारकिड Ahan Shetty के हाथ आई एक और फिल्म, नेशनल ट्रेजेडी से इंस्पायर्ड इस हॉरर फिल्म को ख्याति मदान करेंगी प्रोड्यूस

बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी के बेटे और एक्टर अहान शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ‘तड़प’ से साल 2021 में को थी. डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला द्वारा बनाई गई ये एक रोमांटिक फिल्म थी, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस तारा सुतारिया नजर आई थीं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई भी की थी. जिसके बाद वो सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बॉर्डर 2’ में नजर आने वाले हैं ये फिल्म अगले साल रिपब्लिक डे पर रिलीज की जाएगी. मगर आज अहान शेट्टी अपने एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए सुर्खियों में छाए हुए हैं. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

नेशनल ट्रैजेडी और रियल लाइफ से इंस्पायर्ड

दरअसल प्रोड्यूसर ख्याति मदान के प्रोडक्शन Not Out Entertainment और प्रशांत गुंजालकर द्वारा एक हॉरर फिल्म को बनाया जा रहा है जो कि खबरों के मुताबिक इंडिया की पहली ऐसी हॉरर फिल्म बताई जा रही है जो कि नेशनल ट्रेजेडी और रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है. इस फिल्म में आपको हॉरर के साथ-साथ भरपूर ड्रामा और रोमांस देखने को मिल सकता है. वहीं साथ में मूवी में थ्रिलर का तड़का भी लगेगा. ये फिल्म अहान शेट्टी के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकती है और साथ ही एक बड़ा मौका, खुद को ऑडियंस के सामने साबित करने का. वहीं इस फिल्म से जुड़ी ज्यादातर जानकारी को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने गुप्त ही रखा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढे़ं: ‘सलमान ने पूरी तरह…’, भाईजान और अपनी दोस्ती को लेकर एक्ट्रेस भाग्यश्री ने कही ये बात, खोला अपनी शादी के दिन का बड़ा राज!

‘नॉट आउट एंटरटेनमेंट

आपको बता दें फिल्म प्रोड्यूसर ख्याति मदान इस फिल्म को अपने बैनर ‘नॉट आउट एंटरटेनमेंट’ के तले बनाएंगी. ख्याति इससे पहले शाहरुख खान की ‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट’, ‘डिज्नी इंडिया’ और ‘मैडॉक फिल्म’ के साथ काम कर चुकी , जिससे फैंस को उम्मीद है कि वो थिएटर में एक बड़ी और शानदार हॉरर फिल्म को पेश करेंगी.