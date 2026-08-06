/‘अगर ये फिल्म बनी तो...’, ‘हेरा फेरी 3’ को लेकर अहमद खान ने तोड़ी चुप्पी! इमोशनल होकर कही ऐसी बात; पिघल जाएगा फैंस का दिल

प्रियदर्शन के बाहर होने के बाद से ‘हेरा फेरी 3’ को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. फैंस लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी को आगे कौन बढ़ाएगा. हाल ही में खबर आई थी कि अहमद खान इस फिल्म का डायरेक्शन कर सकते हैं. अहमद ने हाल ही में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ ‘वेलकम टू द जंगल’ में काम किया है. अब उन्होंने ‘हेरा फेरी 3’ को लेकर चल रही सभी अफवाहों पर खुलकर अपनी बात रखी, जो वायरल हो रही है.
अहमद खान ने अपने हालिया इंटरव्यू में फिल्म से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए. उन्होंने साफ किया कि ‘हेरा फेरी 3’ जैसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना हर किसी का सपना होता है. फिल्म की पूरी टीम उनके लिए एक परिवार की तरह है. भले ही वो इस फिल्म का डायरेक्शन करें या न करें, लेकिन जब भी यह फिल्म बनेगी, वो इसका हिस्सा जरूर होंगे. उन्होंने कहा कि वो सब मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे. उनके इस जवाब से यह तो साफ हो गया है कि वो इस फ्रेंचाइजी से दूर नहीं रहने वाले हैं.
फिल्म की स्टार कास्ट के साथ अपने रिश्तों पर बात करते हुए अहमद खान ने कई पुरानी यादें ताजा कीं. उन्होंने बताया कि अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी. सेट पर जब ये तीनों सितारे एक साथ आते हैं, तो माहौल पूरी तरह बदल जाता है. उन्होंने कहा कि वो इन तीनों को सिर्फ किरदारों के तौर पर नहीं देखते, बल्कि उनके बीच की ट्यूनिंग बहुत कमाल की है. तीनों की कॉमिक टाइमिंग आज भी पहले जैसी ही मजबूत है. सेट पर उनकी ट्यूनिंग बड़ी चुनौती है.
डायरेक्शन की खबरों के बीच अहमद खान ने अपनी मौजूदा प्रायोरिटी के बारे में भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान अपने घर के एक नए स्ट्रगलर यानी अपने बेटे पर टिका हुआ है. उनका बेटा अपने सही मौके का इंतजार कर रहा है और वो इस साल उसे बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं. इसके अलावा वो एक और बड़ी फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा. यही वजह है कि वो फिलहाल दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स को थोड़ा वक्त दे रहे हैं.
‘हेरा फेरी 3’ के ऐलान के बाद से ही ये फिल्म लगातार दिक्कतों से घिरी हुई है. कभी डायरेक्टर बदलने की खबरें सामने आ रही, तो कभी स्टार कास्ट के बीच आपसी मतभेदों की बातें होती. कानूनी उलझनों के चलते भी फिल्म की शूटिंग बार-बार टलती रही है. इन सब वजहों से फैंस को हर बार निराशा का ही सामना करना पड़ा है. फिलहाल इस प्रोजेक्ट को रोक कर रखा गया है और मेकर्स की तरफ से इसके दोबारा शुरू होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, जिसका फैंस भी बेसब्री इंतजार है.
भले ही अहमद खान ने फिल्म से जुड़ी बातों पर अपने विचार साझा किए हैं, लेकिन फैंस को अब भी मेकर्स की तरफ से पक्की खबर का इंतजार है. राजू, श्याम और बाबूराव की आइकॉनिक तिकड़ी को दोबारा बड़े पर्दे पर देखना हर सिनेमा प्रेमी का सपना है. ‘हेरा फेरी’ सीरीज का हर एक सीन आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है. अब देखना ये होगा कि फिरोज नाडियाडवाला और उनकी टीम कब इस मच अवेटेड फिल्म की शूटिंग शुरू करती है. तब तक फैंस को सिर्फ नए अपडेट्स पर उम्मीदें बनाए रखनी होंगी.