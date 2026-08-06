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‘अगर ये फिल्म बनी तो...’, ‘हेरा फेरी 3’ को लेकर अहमद खान ने तोड़ी चुप्पी! इमोशनल होकर कही ऐसी बात; पिघल जाएगा फैंस का दिल

Ahmed Khan on Hera Pheri 3: ‘हेरा फेरी 3’ को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अहमद खान ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने फिरोज नाडियाडवाला और फिल्म की स्टार कास्ट के साथ अपने जुड़ाव पर बात की है. अगर आप भी राजू, श्याम और बाबूराव की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, तो अहमद खान का ये बयान आपको जरूर पढ़ना चाहिए.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 06, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:00 AM IST
‘अगर ये फिल्म बनी तो...’, ‘हेरा फेरी 3’ को लेकर अहमद खान ने तोड़ी चुप्पी! इमोशनल होकर कही ऐसी बात; पिघल जाएगा फैंस का दिल
Image Credit: Ahmed Khan on Hera Pheri 3

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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