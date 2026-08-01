अक्षय कुमार के फैंस हो जाएं तैयार! अहमद खान ने दिया अगली फिल्म का हिंट, क्या फिर टूटेगा बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड?

अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल को दर्शकों ने पसंद किया है. अक्षय की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी. अक्षय कुमार जल्द ही अहमद खान के साथ काम करेंगे. अहमद खान एक्शन, कॉमेडी और रोमांस से जुड़ी कहानी पर विचार कर रहे हैं. मिड डे को दिए इंटरव्यू में अहमद खान ने बताया है कि वह अक्षय कुमार के साथ एक्शन-कॉमेडी फिल्म में काम करेंगे.
अहमद खान ने खुलासा किया है कि अभी स्क्रिप्ट तैयार नहीं है. फिलहाल हमें अभी आइडिया पर काम करता है. एक बार आइडिया और डेट फिक्स हो जाएगी तो हम फिल्म के बारे में ऑफिशियल ऐलान कर देंगे. जब अहमद खान से पूछा गया है कि क्या फिल्म एक्शन और कॉमेडी फिल्म है. अहमद खान ने बोला कि हो सकता है या शायद नहीं.
अहमद खान से जब सवाल किया गया कि क्या वह टाइगर श्रॉफ और शनाया कपूर के साथ जॉम्बी कॉमेडी बना रहे हैं, अहमद खान ने इसे मना करते हुए बोला है कि उनका ध्यान अक्षय कुमार संग नए प्रोजक्ट पर है. अहमद खान ने बोला है कि फिल्म हिट होने पर अफवाह फैलती है लेकिन ये सच नहीं है. मेरी अगली फिल्म अक्षय के साथ है. अक्षय कुमार बेहद प्रोफेशनल हैं उनके साथ काम करना बेहद खुशी की बात है. मुझे एक्शन पसंद है अक्षय के साथ बड़े लेवल पर एक्शन सीन कर सकता हूं. उनके साथ डांस, एक्शन ड्रामा करना बेहद आसान है.
कहा जा रहा है कि अपकमिंग फिल्म को फिरोज ए नाडियाडवाला या साजिद नाडियाडवाला फिल्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं. वहीं अहमद खान ने प्रोडक्शन से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी शेयर करने से मना कर दिया है.
अक्षय कुमार के लिए साल 2026 काफी अच्छा रहा है. बॉक्स ऑफिस पर एक्टर ने शानदार वापसी की है. वेलकम टू द जंगल और भूत बंगला दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की है. इसके अलावा इस साल उनकी सस्पेंस थ्रिलर हैवान भी रिलीज होगी. इसके अलावा हेरा फेरी 4 भी चर्चा में है. वेलकम टू द जंगल फिल्म का डायरेक्शन अहमद खान ने किया है. फिल्म हिट होने के बाद अहमद खान जल्द ही अक्षय के साथ दूसरी फिल्म में का करेंगे. फिल्म हैवान में अक्षय कुमार के साथ सैफ अली खान नजर आएंगे.