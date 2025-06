अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश को देख सदमे में बॉलीवुड सेलेब्स, निशब्द हुए अक्षय कुमार, सनी देओल से लेकर परिणीति तक सब हुए गमगीन

Ahmedabad Air India Plane Crash: गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार (12 जून) को भीषण एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया है. इस प्लेन में कुल 242 यात्री बताए गए हैं. घटना ने हर किसी को सकते में डाल दिया है. ऐसे में इस प्लेन क्रैश पर बॉलीवुड सेलेब्स भी रिएक्ट कर रहे हैं, अब तक अक्षय कुमार, सनी देओल, जान्हवी कपूर, रितेश देशमुख, परिणीति चोपड़ा और दिशा पाटनी तक ने हादसे पर पोस्ट किया है और हादसे पर शोक व्यक्त किया है.

अक्षय कुमार

बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार ने इस घटना पर तुरंत एक्स का रुख किया और अपनी बात रखी. उन्होंने लिखा कि एयर इंडिया दुर्घटना से शॉक्ड और हैरान हूं. इस समय मेरी प्रार्थनाएं सभी के साथ हैं, बिल्कुल शब्द नहीं हैं.

Shocked and speechless at the Air India crash. Only prayers at this time Akshay Kumar (akshaykumar) June 12, 2025

रितेश देशमुख

रितेश देशमुख ने हादसे पर लिखा कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की दुखद खबर सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गया हूं और सदमे में हूं. मेरी संवेदनाएं सभी यात्रियों, उनके परिवारों और जमीन पर प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं. इस बेहद कठिन समय में मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं.

Absolutely heartbroken and in shock after hearing about the tragic plane crash in Ahmedabad. My heart goes out to all the passengers, their families, and everyone affected on the ground. Holding them all in my thoughts and prayers during this incredibly difficult time. Riteish Deshmukh (Riteishd) June 12, 2025

सनी देओल

सनी देओल ने इस घटना पर दुख जताते हुए लिखा कि अहमदाबाद में विमान दुर्घटना की खबर सुनकर दुखी हूं. मैं पूरे दिल से जीवित बचे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं - उन्हें ढूंढ लिया जाए और उन्हें वह देखभाल मिले जिसकी उन्हें जरूरत है. जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को इस अकल्पनीय समय में शक्ति मिले.

Devastated by the news of the plane crash in Ahmedabad.

Praying with all my heart for survivors may they be found and receive the care they need.

May those who lost their lives rest in peace, and may their families find strength in this unimaginable time. Sunny Deol (iamsunnydeol) June 12, 2025

परिणीति चोपड़ा

परिणीति चोपड़ा ने भी प्लेन क्रैश हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आज एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के दर्द की कल्पना नहीं की जा सकती. ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें.