'चिरंजीवी हनुमान-द एटरनल' की रिलीज डेट आई सामने, जानें कब देख सकेंगे फिल्म?

भारतीय प्रोडक्शन हाउस अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट ने कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क के हिस्ट्रीवर्स डिवीजन के साथ मिलकर भारत में निर्मित अपनी तरह की पहली एआई-जनरेटेड, थियेटर में रिलीज होने वाली मोशन पिक्चर का निर्माण किया है. ये फिल्म हिंदू भगवान हनुमान की कहानी पर केंद्रित है. वहीं "चिरंजीवी हनुमान - द इटरनल" टाइटल की इस एआई फिल्म की रिलीज डेट आज अनाउंस कर दी गई है.

'चिरंजीवी हनुमान- द इटरनल' की सामने आई रिलीज डेट

फिल्म मेंकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर ‘चिरंजीवी हनुमान - द इटरनल’ की रिलीज डेट अनाउंस की है. फिल्म के पहले पोस्टर को रिलीज करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'चिरंजीवी हनुमान - द इटरनल' की टाइमलेस स्टोरी को अपनी तरह के पहले, 'मेड-इन-एआई', 'मेड-इन-इंडिया' अवतार में, सिनेमाघरों में लाने पर गर्व और सम्मान फील हो रहा है. अपनी संस्कृति, विरासत और इतिहास के प्रति गहरी श्रद्धा के साथ, हम इस इनोवेटिव कृति को हनुमान जयंती 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं.'

अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट के फाउंडर और सीईओ ने क्या कहा?

कलैक्टिव आर्टिस्त नेटवर्क और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट मिलकर भगवान हनुमान की इस महान कथा को एक फिल्म के रूप में पेश कर रहे हैं. कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के संस्थापक और समूह सीईओ विजय सुब्रमण्यम ने कहा, "हम ऐसी जगह काम करते हैं, जहां संस्कृति, कलाकार और तकनीक एक साथ आते हैं. हमें इस फिल्म के जरिए भारतीय परंपरा को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर एक नई तरह की कहानी कहने का मौका मिल रहा है. हम एआई के उपयोग में पूरी पारदर्शिता बरत रहे हैं ताकि कहानी की प्रामाणिकता बनी रहे. अबुंदंतिया के साथ यह साझेदारी हमें इस फिल्म को अनोखे तरीके से जीवंत करने का मौका दे रही है."

'चिरंजीवी हनुमान - द इटरनल' विश्व भर के प्रमुख सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह फिल्म भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर ले जाएगी और तकनीक के साथ परंपरा का अनूठा मेल प्रस्तुत करेगी. फिल्म का संगीत 'त्रिलोक' नाम के एक खास एआई-संचालित बैंड द्वारा तैयार किया जाएगा, जो भारतीय आध्यात्मिकता को आधुनिक म्यूजिक के साथ मिलाकर नया संगीत पेश करने के लिए जाना जाता है.

(आईएएनएस इनपुट के साथ)