'चिरंजीवी हनुमान-द एटरनल' की रिलीज डेट आई सामने, जानें कब देख सकेंगे फिल्म?
Advertisement
trendingNow12887864
Hindi Newsबॉलीवुड

'चिरंजीवी हनुमान-द एटरनल' की रिलीज डेट आई सामने, जानें कब देख सकेंगे फिल्म?

Chiranjeevi Hanuman The Eternal Release Date: एआई जनरेटेड 'चिरंजीवी हनुमान - द इटरनल' की रिलीज डेट आज मेकर्स ने अनाउंस कर दी है. चलिए जानते हैं ये कब बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'चिरंजीवी हनुमान-द एटरनल' की रिलीज डेट आई सामने, जानें कब देख सकेंगे फिल्म?

भारतीय प्रोडक्शन हाउस अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट ने कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क के हिस्ट्रीवर्स डिवीजन के साथ मिलकर भारत में निर्मित अपनी तरह की पहली एआई-जनरेटेड, थियेटर में रिलीज होने वाली मोशन पिक्चर का निर्माण किया है. ये फिल्म हिंदू भगवान हनुमान की कहानी पर केंद्रित है. वहीं "चिरंजीवी हनुमान - द इटरनल" टाइटल की इस एआई फिल्म की रिलीज डेट आज अनाउंस कर दी गई है.

'चिरंजीवी हनुमान- द इटरनल' की सामने आई रिलीज डेट

फिल्म मेंकर  इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर ‘चिरंजीवी हनुमान - द इटरनल’ की रिलीज डेट अनाउंस की है. फिल्म के पहले पोस्टर को रिलीज करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'चिरंजीवी हनुमान - द इटरनल' की टाइमलेस स्टोरी को अपनी तरह के पहले, 'मेड-इन-एआई', 'मेड-इन-इंडिया' अवतार में, सिनेमाघरों में लाने पर गर्व और सम्मान फील हो रहा है. अपनी संस्कृति, विरासत और इतिहास के प्रति गहरी श्रद्धा के साथ, हम इस इनोवेटिव कृति को हनुमान जयंती 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं.'

अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट के फाउंडर और सीईओ ने क्या कहा?

कलैक्टिव आर्टिस्त नेटवर्क और अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट मिलकर भगवान हनुमान की इस महान कथा को एक फिल्म के रूप में पेश कर रहे हैं. कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के संस्थापक और समूह सीईओ विजय सुब्रमण्यम ने कहा, "हम ऐसी जगह काम करते हैं, जहां संस्कृति, कलाकार और तकनीक एक साथ आते हैं. हमें इस फिल्म के जरिए भारतीय परंपरा को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर एक नई तरह की कहानी कहने का मौका मिल रहा है. हम एआई के उपयोग में पूरी पारदर्शिता बरत रहे हैं ताकि कहानी की प्रामाणिकता बनी रहे. अबुंदंतिया के साथ यह साझेदारी हमें इस फिल्म को अनोखे तरीके से जीवंत करने का मौका दे रही है."

'चिरंजीवी हनुमान - द इटरनल' विश्व भर के प्रमुख सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह फिल्म भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर ले जाएगी और तकनीक के साथ परंपरा का अनूठा मेल प्रस्तुत करेगी. फिल्म का संगीत 'त्रिलोक' नाम के एक खास एआई-संचालित बैंड द्वारा तैयार किया जाएगा, जो भारतीय आध्यात्मिकता को आधुनिक म्यूजिक के साथ मिलाकर नया संगीत पेश करने के लिए जाना जाता है.

(आईएएनएस इनपुट के साथ)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

Chiranjeevi Hanuman

Trending news

CP राधाकृष्णन सीधे नेता हैं, राजनीति में खेल नहीं करते… Pm मोदी ने एनडीए बैठक में...
PM Modi
CP राधाकृष्णन सीधे नेता हैं, राजनीति में खेल नहीं करते… Pm मोदी ने एनडीए बैठक में...
'राहुल किसी हमले से नहीं डरते', भाई के बाद बहन प्रियंका ने वोट चोरी पर खोला मोर्चा
Congress leader Priyanka Gandhi Vadra
'राहुल किसी हमले से नहीं डरते', भाई के बाद बहन प्रियंका ने वोट चोरी पर खोला मोर्चा
शुभांशु शुक्ला को लेकर विशेष सत्र में शामिल नहीं हुए राहुल, उदित राज ने बताई वजह
Rahul Gandhi
शुभांशु शुक्ला को लेकर विशेष सत्र में शामिल नहीं हुए राहुल, उदित राज ने बताई वजह
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
Netaji Subhash Chandra Bose
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
Netaji Subhash Chandra Bose
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
कर्नाटक धर्मस्थल विवाद मामले में बीजेपी नेता सीटी रवि का सरकार पर गंभीर आरोप
karnataka
कर्नाटक धर्मस्थल विवाद मामले में बीजेपी नेता सीटी रवि का सरकार पर गंभीर आरोप
माता वैष्णो देवी के लिए वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप
vaishno devi yatra
माता वैष्णो देवी के लिए वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
Vice President
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
mumbai red alert heavy rainfall
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
Shubhanshu shukla
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
;