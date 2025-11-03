AI 'महाभारत' का इस सीन की वजह से उड़ा मजाक, लोगों ने झट से पकड़ ली गलती; मेकर्स हो गए ट्रोल

AI show Mahabharata Ek Dharmayudh Controversy: एआई जेनरेटेड माइथोलॉजिकल शो 'महाभारत- एक धर्मयुद्ध' अपने एक सीन की वजह से चर्चा में है. इसके बाद लोगों ने मेकर्स का जमकर मजाक उड़ा रहे है.
माइथोलॉजिकल शो 'महाभारत- एक धर्मयुद्ध' इन दिनों लगातार सुर्खियों में है. दरअसल, इस शो को पूरी तरह से AI से तैयार करके ऑडियंस के सामने परोसा गया है. जिसके चलते इस शो की काफी चर्चा हो रही है. AI 'महाभारत' के अब तक दो एपिसोड आ चुके हैं, जो दर्शकों के बीच चर्चा में बने हुए हैं. 'महाभारत - एक धर्मयुद्ध' को बिना किसी कलाकार, सेट या फिजिकल चीज के AI की मदद से बनाया गया है. कमाल की बात यह है कि इसे हर उम्र का दर्शक देख सकता है. इस शो को एआई की गलती के कारण ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि जिओ हॉटस्टार 'महाभारत' के कुछ सीन्स में ऐसे मॉडर्न टच देखने को मिले, जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया. हाल में दर्शकों ने इस शो में नजर आ रही एक बड़ी चूक पकड़ी है. यह गड़बड़ी प्राचीन काल के हस्तिनापुर में रखे हुए मॉडर्न फर्नीचर और बेडरूम की थी.
जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे एआई महाभारत
एआई महाभारत जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा रहा है, जिसे कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क ने बनाया है. पहला एपिसोड 25 अक्टूबर को रिलीज हुआ था. वहीं, दूसरा एपिसोड 1 नवंबर को प्रसारित किया गया, जिसमें एक सीन में देवी गंगा को एक छोटे बच्चे के साथ महल के शानदार कमरे में दिखाया गया. लेकिन, इस सीन में मेकर्स से हुई गलती दर्शकों ने तुरंत पकड़ ली. जी हां, कमरे का बाकी हिस्सा आलीशान बिस्तर और पर्दों के साथ उस प्राचीन काल का लग रहा था, वहीं एक मॉडर्न दिखने वाली बेडसाइड टेबल ने सभी का ध्यान खींच लिया. यह टेबल बिल्कुल 20वीं सदी की लग रही थी, जो सीन के बैग्राउंड में रखी गई थी.
सोशल मीडिया पर एआई महाभारत का ये सीन जमकर वायरल हो रहा है, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर लोग इंटरनेट पर शेयर कर इसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं. एक दर्शक ने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, 'जियो हॉटस्टार पर एआई महाभारत देख रहा हूं... बेडसाइड डेस्क देखकर हंसी छूट रही है.' वहीं, एक सोशल मीडिया यूजर ने मजाक में कहा, 'बस एक वायरलेस चार्जर की कमी थी.' अन्य यूजर ने लिखा, 'एक सीन में बिस्तर की दीवार पर सूट पहने एक व्यक्ति की तस्वीर है.
AI 'महाभारत' की अब तक की कहानी
पहले एपिसोड में देखने को मिलता है कि गंगा हस्तिनापुर के राजा शांतनु से विवाह करती है और उनके सामने शर्त रखती हैं कि वह चाहे कुछ भी करेंगी. वे सवाल नहीं करेंगे. वहीं, दूसरे एपिसोड में देखने को मिलता है कि राजा शांतनु चुपचाप पीड़ा से देखते हैं कि गंगा उनके नवजात शिशुओं को डुबो देती है, जब तक कि उनका धैर्य जवाब नहीं दे देता. वर्षों बाद, शांतनु की मुलाकात एक क्रूर, कुलीन योद्धा और एक बुद्धिमान नाविक से होती है. अब AI 'महाभारत' के अपकमिंग एपिसोड में आगे की कहानी देखने को मिलेगी.
