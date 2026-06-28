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'लापता लेडीज’ फेम एक्टर के आरोपों पर AICWA ने दिया बयान, डायरेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने की उठाई मांग

Laapataa Ladies Actor Satendra Soni : फिल्म ‘लापता लेडीज’ फेम एक्टर सतेंद्र सोनी का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक फिल्म डायरेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे. वहीं एक्टर की इस शिकायत पर सख्ती दिखाते हुए ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने एफआईआर की मांग की है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 28, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:43 PM IST
'लापता लेडीज’ फेम एक्टर के आरोपों पर AICWA ने दिया बयान, डायरेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने की उठाई मांग

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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