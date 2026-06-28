/लापता लेडीज’ फेम एक्टर के आरोपों पर AICWA ने दिया बयान, डायरेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने की उठाई मांग

साल 2023 में डायरेक्टर किरण राव की फिल्म‘लापता लेडीज’ रिलीज हुई थी. इस फिल्म में नजर आए एक्टर सतेंद्र सोनी को लोगों ने बेहद पसंद किया था. लेकिन हाल ही में एक्टर के एक वीडियो ने फैंस को चौंका दिया है. एक्टर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक इमोशनल वीडियो शेयर कर बताया कि फिल्म ‘पेड़ पालकी’ के डायरेक्टर ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है. उनके इन आरोपों के बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
सतेंद्र सोनी ने अपने इस वीडियो में ये दावा किया कि उन्हें फिल्म ‘पेड़ पालकी’ में काम करने के बाद उनकी तय फीस नहीं दी गई. उनका कहना है कि जब उन्होंने अपनी बकाया रकम मांगी, तो उन्हें धमकियों और हिंसा का सामना करना पड़ा. एक्टर ने बताया कि ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उन्हें अब मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है.
सतेंद्र ने रोते हुए इस वीडियो में कहा कि जब वो सड़क पर पैदल जा रहे थे, तभी फिल्म से जुड़े कुछ लोग अपनी कार से उनका पीछा करने लगे. उन्होंने बताया कि इस दौरान उनके साथ कथित तौर पर मारपीट भी की गई. सतेंद्र ने ये भी दावा किया कि एक महिला ने उन्हें कार में खींचने की कोशिश की और उनका मोबाइल फोन भी छीनने का प्रयास भी किया. उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी किडनैपिंग हो रही हो.'
इस पूरे मामले पर AICWA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया है. संगठन ने कहा कि सतेंद्र सोनी का वीडियो बेहद गंभीर है और इससे फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों की सेफ्टी और पेमेंट सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठते हैं. AICWA ने कहा कि कई बार कलाकारों को काम का वादा करके बुलाया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें समय पर पेमेंट नहीं मिलता या फिर टालमटोल किया जाता है. जब कलाकार अपने हक की मांग करते हैं, तो उन्हें डराया-धमकाया जाता है.
Actor Satendra Soni, who appeared in Laapataa Ladies, has publicly alleged that he was called to Maihar, Madhya Pradesh, for a film shoot. According to him, despite working for 8 days, he was not paid his agreed remuneration. He stated that he received only an advance of ₹50,000… pic.twitter.com/TwwmrtD2Xf
— All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) June 28, 2026
AICWA ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए मध्य प्रदेश सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है. संगठन ने साफ कहा है कि ये कोई छोटा मामला नहीं है और इसकी सही ढंग से पूरी जांच होनी चाहिए. साथ ही AICWA ने ये भी कहा कि फिल्म ‘पेड़ पालकी’ के निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, ताकि सच सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई हो.
AICWA ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि हर कलाकार और तकनीशियन को समय पर भुगतान, सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए. किसी भी स्थिति में धमकी या हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. वहीं बाद में सतेंद्र सोनी ने एक और वीडियो जारी कर बताया कि वो अब सुरक्षित रूप से मुंबई पहुंच चुके हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले ने उन्हें काफी दिमागी रूप से परेशान किया है.
इस घटना ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में छोटे कलाकारों के साथ होने वाले व्यवहार, पेमेंट में देरी और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और जांच किस दिशा में जाती है.