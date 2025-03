आखिर क्यों हुई एयर इंडिया और बॉलीवुड एक्ट्रेस के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं? क्या है पूरा मामला

Air India Reacts Actress Lisa Ray Allegations: बॉलीवुड एक्ट्रेस लिसा रे ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एयर इंडिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके बीमार पिता के लिए मेडिकल छूट देने से मना कर दिया. अगले ही दिन, एयर इंडिया ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और लिसा के दावे को ‘बेबुनियाद’ बताया. एयरलाइन ने ये भी कहा कि टिकट कैंसिल होने के बाद लिसा को कई ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया.

एयर इंडिया ने अपनी सफाई में कहा कि लिसा ने पहले ट्रैवल एजेंट से संपर्क किया था, न कि एयर इंडिया से. एयर इंडिया के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा, 'हम यात्री की स्थिति को पूरी तरह समझते हैं, लेकिन कुछ जरूरी बातें साफ करना चाहते हैं. सबसे पहले, ये दावा कि एयर इंडिया ने उनके बीमार पिता के लिए सहानुभूति नहीं दिखाई, गलत है. लिसा ने खुद बताया कि उनकी बुकिंग दो बाकी यात्रियों के साथ थी, लेकिन उनके पिता इनमें शामिल नहीं थे'.

Dear Ms. Ray, we empathize with your concern and wish your father a speedy recovery. Please help us with the email address from which you've written to us or the case ID (if any) via DM. We'll look into it.

एयर इंडिया ने पेश की साफई

उन्होंने आगे कहा, 'हालांकि, उन्होंने अपने पिता की मेडिकल रिपोर्ट एयर इंडिया को दी थी'. एयर इंडिया ने कहा कि लिसा के आरोप सही नहीं हैं. एयर इंडिया के मुताबिक, लिसा ने पहले ट्रैवल एजेंट से संपर्क किया था, एयर इंडिया से नहीं. जब उन्होंने एयर इंडिया से बात की, तो एयरलाइन ने उन्हें खास छूट देते हुए फ्री डेट चेंज या टिकट को एक साल तक इस्तेमाल करने का ऑप्शन दिया. हालांकि, लिसा ने इन दोनों ऑफर्स को ठुकरा दिया और टिकट का पूरा रिफंड मांगा.

एक्ट्रेस ने एयर इंडिया से मांगा था रिफंड

एयर इंडिया का कहना है कि उनकी पॉलिसी के मुताबिक पूरा रिफंड देना संभव नहीं था. एयर इंडिया ने मीडिया से अपील की कि वे बिना सही जानकारी के एयरलाइन की इमेज खराब न करें. प्रवक्ता ने कहा, 'हम हर साल लाखों यात्रियों को सेवा देते हैं और इस तरह की मिसलीडिंग खबरें हमारी कस्टमर सर्विस और इम्‍पैथी पर सवाल खड़ा करती हैं. हम हमेशा अपने यात्रियों के हितों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है'.

