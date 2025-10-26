Advertisement
trendingNow12976344
Hindi Newsबॉलीवुड

सैयारा एक्टर की तुलना गोविंदा के बेटे यशवर्धन से, मचा बवाल तो भड़की बहन टीना

अब गोविंदा और सुनीता आहूजा की बेटी टीना आहूजा से भी इस बारे में बात की गई. उनसे एक वायरल वीडियो में पूछा गया कि सोशल मीडिया पर उनके भाई यशवर्धन की तुलना अहान पांडे से हो रही है. इस वीडियो में टीना से पूछा गया कि लोग कह रहे हैं कि यशवर्धन सैयारा स्टार को कड़ी टक्कर देंगे तो

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 26, 2025, 06:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सैयारा एक्टर की तुलना गोविंदा के बेटे यशवर्धन से, मचा बवाल तो भड़की बहन टीना

बॉलीवुड अभिनेता चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे की पहली फिल्म 'सैयारा' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इसके रिलीज के बाद अहान पांडे रातोंरात चर्चा में आ गए. कुछ समय पहले गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने उनके बारे में बात करके सुर्खियां बटोरीं थीं. जब किसी ने उनसे पूछा था कि क्या उनके बेटे यशवर्धन आहूजा 'सैयारा' में काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वह उससे भी बेहतर फिल्म कर रहे हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों अभिनेताओं के बीच तुलना शुरू हो गई थी.

यशवर्धन की अहान पांडे से हुई तुलना

अब गोविंदा और सुनीता आहूजा की बेटी टीना आहूजा से भी इस बारे में बात की गई. उनसे एक वायरल वीडियो में पूछा गया कि सोशल मीडिया पर उनके भाई यशवर्धन की तुलना अहान पांडे से हो रही है. इस वीडियो में टीना से पूछा गया कि लोग कह रहे हैं कि यशवर्धन सैयारा स्टार को कड़ी टक्कर देंगे तो

Add Zee News as a Preferred Source

टीना आहूजा ने कहा, "ऐसे मत करो प्लीज. उसका अपना सफर है, दूसरे का अपना सफर है. प्लीज दोनों की तुलना मत करो."

बहन टीना ने कहा-ऐसा मत करो

इससे पहले जब दोनों स्टार किड्स को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई और विवाद बढ़ने लगा तो सुनीता आहुजा ने सफाई पेश की थी. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था, "मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा. मैंने किसी की तुलना नहीं की. मुझे बहुत खुशी है कि अहान पांडे ने अपना नाम कमाया है. मैंने उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा. मैं चाहती हूं कि फिल्म इंडस्ट्री के सभी बच्चे अच्छा करें और अहान, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूं बेटा. मैं तुमसे प्यार करती हूं और यशराज फिल्म्स से भी बहुत प्यार करती हूं. मेरा बेटा भी हीरो बनने वाला है. ये अफवाह मत फैलाओ."

बता दें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा के बेटे यशवर्धन आहूजा साजिद खान की फिल्म में नितांशी गोयल के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे. कहा जा रहा है कि इस फिल्म को साजिद खान ही डायरेक्ट कर रहे हैं. गोविंदा के बेटे यशवर्धन के डेब्यू का उनके फैंस इंतजार कर रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

actor Govinda

Trending news

महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
Budgam By Election
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
53rd CJI
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
ASEAN summit
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
Satara Suicide Case
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
Kerala High Court
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
Kurnool bus fire
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
1770 में जिन 5 भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत देश, वहां क्यों जा रहे उपराष्ट्रपति?
Seychelles
1770 में जिन 5 भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत देश, वहां क्यों जा रहे उपराष्ट्रपति?
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
DIG Harcharan Bhullar
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
Satara Doctor Suicide
'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
Mann Ki Baat
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा