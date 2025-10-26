सैयारा एक्टर की तुलना गोविंदा के बेटे यशवर्धन से, मचा बवाल तो भड़की बहन टीना

बॉलीवुड अभिनेता चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे की पहली फिल्म 'सैयारा' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इसके रिलीज के बाद अहान पांडे रातोंरात चर्चा में आ गए. कुछ समय पहले गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने उनके बारे में बात करके सुर्खियां बटोरीं थीं. जब किसी ने उनसे पूछा था कि क्या उनके बेटे यशवर्धन आहूजा 'सैयारा' में काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वह उससे भी बेहतर फिल्म कर रहे हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों अभिनेताओं के बीच तुलना शुरू हो गई थी.

यशवर्धन की अहान पांडे से हुई तुलना

अब गोविंदा और सुनीता आहूजा की बेटी टीना आहूजा से भी इस बारे में बात की गई. उनसे एक वायरल वीडियो में पूछा गया कि सोशल मीडिया पर उनके भाई यशवर्धन की तुलना अहान पांडे से हो रही है. इस वीडियो में टीना से पूछा गया कि लोग कह रहे हैं कि यशवर्धन सैयारा स्टार को कड़ी टक्कर देंगे तो

टीना आहूजा ने कहा, "ऐसे मत करो प्लीज. उसका अपना सफर है, दूसरे का अपना सफर है. प्लीज दोनों की तुलना मत करो."

बहन टीना ने कहा-ऐसा मत करो

इससे पहले जब दोनों स्टार किड्स को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई और विवाद बढ़ने लगा तो सुनीता आहुजा ने सफाई पेश की थी. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था, "मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा. मैंने किसी की तुलना नहीं की. मुझे बहुत खुशी है कि अहान पांडे ने अपना नाम कमाया है. मैंने उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा. मैं चाहती हूं कि फिल्म इंडस्ट्री के सभी बच्चे अच्छा करें और अहान, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूं बेटा. मैं तुमसे प्यार करती हूं और यशराज फिल्म्स से भी बहुत प्यार करती हूं. मेरा बेटा भी हीरो बनने वाला है. ये अफवाह मत फैलाओ."

बता दें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा के बेटे यशवर्धन आहूजा साजिद खान की फिल्म में नितांशी गोयल के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे. कहा जा रहा है कि इस फिल्म को साजिद खान ही डायरेक्ट कर रहे हैं. गोविंदा के बेटे यशवर्धन के डेब्यू का उनके फैंस इंतजार कर रहे हैं.