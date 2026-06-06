/27 साल बाद भी नहीं भूले फैंस, Miami स्टेज से गूंजा ‘ताल’ का आइकॉनिक सॉन्ग, ऐश्वर्या-अक्षय की केमिस्ट्री फिर हुई वायरल

आपको बता दें कि इस फिल्म के दौरान अक्षय खन्ना को ऐश्वर्या राय पर जबरदस्त क्रश हो गया था, वो अपनी नजरें उनके चेहरे से हटा ही नहीं पाते थे. फिल्म 'इत्तेफाक' के प्रमोशन के समय अक्षय खन्ना ने ऐश्वर्या का तारीफ करते हुए कहा, ‘ऐश जब भी मैं उनसे मिलता हूं, मेरी नजरें उनसे हटती ही नहीं हैं. आदमियों के लिए तो ये शर्मनाक होता है, उसे तो इसकी आदत हो गई होगी, लोग उसे घूरते रहते हैं. लेकिन मुझे किसी से नजरें न हटा पाने की आदत नहीं है. मैं तो पागलों की तरह उन्हें घूरता ही रहता हूं.’