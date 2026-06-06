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27 साल बाद भी नहीं भूले फैंस, Miami स्टेज से गूंजा ‘ताल’ का आइकॉनिक सॉन्ग, ऐश्वर्या-अक्षय की केमिस्ट्री फिर हुई वायरल

Aishwarya Rai- Akshaye Khanna Video Viral: ऐश्वर्या राय, अक्षय खन्ना और अनिल कपूर स्टारर फिल्म ‘ताल’ साल 1999 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म के गाने की एक पुरानी स्टेज परफॉर्मेंस फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत ले रही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 06, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:57 PM IST
27 साल बाद भी नहीं भूले फैंस, Miami स्टेज से गूंजा ‘ताल’ का आइकॉनिक सॉन्ग, ऐश्वर्या-अक्षय की केमिस्ट्री फिर हुई वायरल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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