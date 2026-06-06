/27 साल बाद भी नहीं भूले फैंस, Miami स्टेज से गूंजा ‘ताल’ का आइकॉनिक सॉन्ग, ऐश्वर्या-अक्षय की केमिस्ट्री फिर हुई वायरल

बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर सुभाष घाई की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘ताल’ आज से 27 साल पहले रिलीज हुई थी, जिसमें ऐश्वर्या राय, अक्षय खन्ना और अनिल कपूर के बीच लव ट्रायंगल देखने को मिला. ये फिल्म एक म्यूजिकल लव स्टोरी थी, जिसमें मेन कैरेक्टर के बीच शानदार केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया. वहीं अब सालों बाद मियामी के स्टेज से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना साथ में रोमांटिक डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं.
साल 1999 में मियामी में एक साथ स्टेज पर परफॉर्म करते हुए ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना का एक पुराना वीडियो ऑनलाइन तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ मिनटों की इस क्लिप में दोनों को फिल्म 'ताल' के टाइटल ट्रैक पर एक साथ रोमांटिक डांस करते हुए देखा जा रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस की पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई हैं.
ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना का ये डांस वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, जिसमें दोनों कलाकार 'ताल से ताल मिला' गाने पर थिरक रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने दोनों स्टार्स के बीच की अनबिटेबल केमिस्ट्री की चर्चा करना शुरू कर दिया है. ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना ने पहली बार फिल्म ‘आ अब लौट चलें’ में साथ में काम किया था, जिसके बाद दोनों साथ में ‘ताल’ में नजर आए थे.
सुभाष घाई की फिल्म 'ताल' में दोनों स्टार्स की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था. वहीं अब वायरल हुए स्टेज परफॉर्मेंस ने फैंस के बीच 90 दशक की यादें फिर से ताजा कर दी हैं. ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना के अलावा इस फिल्म में अनिल कपूर ने भी अहम भूमिका निभाई थी, जो कि दोनों के बीच एक लव ट्रायंगल के रूप में नजर आए थे. इस फिल्म में उनकी शानदार एक्टिंग की तारीफ लोग आज भी करते हैं.
आपको बता दें कि इस फिल्म के दौरान अक्षय खन्ना को ऐश्वर्या राय पर जबरदस्त क्रश हो गया था, वो अपनी नजरें उनके चेहरे से हटा ही नहीं पाते थे. फिल्म 'इत्तेफाक' के प्रमोशन के समय अक्षय खन्ना ने ऐश्वर्या का तारीफ करते हुए कहा, ‘ऐश जब भी मैं उनसे मिलता हूं, मेरी नजरें उनसे हटती ही नहीं हैं. आदमियों के लिए तो ये शर्मनाक होता है, उसे तो इसकी आदत हो गई होगी, लोग उसे घूरते रहते हैं. लेकिन मुझे किसी से नजरें न हटा पाने की आदत नहीं है. मैं तो पागलों की तरह उन्हें घूरता ही रहता हूं.’
साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म ‘ताल’ में मुख्य भूमिका में ऐश्वर्या राय, अक्षय खन्ना और अनिल कपूर नजर आए थे. ये फिल्म आज भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट में से एक है, जिसमें ए आर रहमान के म्यूजिक को लोगों ने काफी पसंद किया था.