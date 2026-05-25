‘उम्रदराज औरतों को देखने की आदत डाल लो’, ऐश्वर्या राय के कान्स लुक का उड़ा मजाक, सपोर्ट में आईं कंगना रनौत

Kangana Ranaut Support Aishwarya Rai Bachchan: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची थीं. उनके लुक की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. कुछ लोग उनके ब्लू गाउन की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनकी उम्र और स्टाइल को लेकर सवाल उठा रहे हैं. इस पर अब खुद कंगना रनौत ने खुलकर बात की है और ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में ऐश्वर्या राय बच्चन के लुक पर हो रही आलोचना को लेकर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है. कंगना ने सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय का सपोर्ट किया और कहा कि कोई भी महिला किसी को खुश करने के लिए रेड कार्पेट पर नहीं आती है.

लुक को लेकर ट्रोल हुईं ऐश्वर्या राय बच्चन

दरअसल, कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में ऐश्वर्या राय बच्चन ने डिजाइनर अमित अग्रवाल द्वारा डिजाइन किया हुआ ब्लू कलर का स्टाइलिश गाउन पहना था. इस गाउन का डिजाइन एक खास थीम से इंस्पायर्ड था और इसमें बेहद खूबसूरत क्रिस्टल एम्ब्रॉयडरी की गई थी. बताया जा रहा है कि इस ड्रेस को तैयार करने में करीब 1500 घंटे लगे थे. ऐश्वर्या का यह लुक सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और लोगों के अलग-अलग रिएक्शन सामने आने लगे. कई लोगों को एक्ट्रेस का यह गाउन और उनका कॉन्फिडेंस बेहद जबरदस्त लगा, तो कुछ लोगों ने उनके लुक और उम्र को लेकर घटिया कमेंट्स किए.

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ट्रोलर्स को कंगना रनौत ने सुनाई खरी-खोटी

जिसके बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐश्वर्या राय की एक फोटो शेयर की और ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया. स्टोरी पर फोटो के साथ कंगना ने लिखा, 'फैशन और स्टाइल खुद को जाहिर करने का एक तरीका है. यह जिंदगी और अपनी सोच को देखने का हर इंसान का अलग नजरिया होता है. कोई भी महिला किसी की कुछ नहीं लगती. ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत लग रही हैं. आप में से जो लोग उन्हें किसी और अंदाज में देखना चाहते हैं, वे पहले खुद अपना असली रूप क्यों नहीं दिखाते? वह किसी को खुश करने के लिए यहां नहीं हैं. वह शानदार हैं. अगर आपको रेड कार्पेट पर उम्रदराज महिलाओं को देखने की आदत नहीं है, तो अब इसकी आदत डाल लीजिए. धन्यवाद.'

बता दें कि बच्चन परिवार की बहू और बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पिछले 20 सालों से ज्यादा समय से कान्स फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनती आ रही हैं. हर साल उनका रेड कार्पेट लुक काफी चर्चा में रहता है. दुनियाभर के लोग ऐश्वर्या राय बच्चन के फैशन और स्टाइल का बेसब्री से इंतजार करते हैं.