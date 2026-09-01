ऐश्वर्या राय की तरह बॉलीवुड में नहीं आए भाई आदित्य, एक फिल्म बनाई और फिर क्यों बना ली इंडस्ट्री से दूरी?

Aishwarya Rai Bachchan Elder Brother: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन निश्चित रूप से बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय हसीनाओं में से एक हैं. जहां उन्होंने दशकों तक लोगों की नजरों में वक्त बिताया है, वहीं उनके बड़े भाई आदित्य राय ने काफी अलग जिंदगी चुनी है और वे हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे हैं. हाल ही में, आदित्य और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ऐश्वर्या के रक्षाबंधन के जश्न की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई.
इस तस्वीर ने प्रशंसकों को उनके भाई-बहन के प्यारे रिश्ते की एक हसीन झलक दी और कैमरे से दूर रहने वाले उनके भाई की जिंदगी को लेकर उत्सुकता जगा दी. फोटो में देखने के बाद हर किसी के दिमाग में यही सवाल आया कि आखिर ऐश्वर्या के भाई आदित्य राय कौन हैं?
आखिर ऐश्वर्या राय बच्चन के बड़े भाई आदित्य राय कौन हैं? आदित्य, ऐश्वर्या के बड़े भाई और दिवंगत कृष्णराज राय व वृंदा राय के बेटे हैं. ऐश्वर्या के बचपन के दौरान ही यह परिवार मुंबई आ गया था, जहां वे पली-बढ़ीं और मॉडलिंग व फिल्मों में कदम रखने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी की. हालांकि, अपनी बहन की तरह आदित्य ने एक्टिंग या शोबिज में करियर नहीं बनाया. वे कथित तौर पर एक इंजीनियर हैं और उन्होंने मर्चेंट नेवी में काम किया है.
भले ही आदित्य फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे हों, लेकिन उन्होंने फिल्म निर्माण में एक बार हाथ आजमाया था. साल 2003 में उन्होंने फिल्म 'दिल का रिश्ता' का सह-निर्माण किया था. यह ऐश्वर्या राय, अर्जुन रामपाल और प्रियांशु चटर्जी अभिनीत एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्देशन नरेश मल्होत्रा ने किया था. खास बात यह है कि ऐश्वर्या और आदित्य की मां, वृंदा राय ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी. हालांकि, फिल्म मेकिंग आदित्य का स्थायी पेशा नहीं बना.
साल 2003 के एक पुराने इंटरव्यू में आदित्य राय ने बताया था कि कैसे एक सीमैन (नाविक) से फिल्म उद्योग में आने का उनका सफर साल 2000 के आसपास शुरू हुआ. मर्चेंट नेवी में 5 साल बिताने के बाद वे परीक्षा देने मुंबई लौटे थे और खाली समय में अपनी बहन ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म स्टूडियोज जाने लगे. धीरे-धीरे वहां काम करने का तरीका देखकर सिनेमा की दुनिया में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई. उन्होंने बताया था कि परीक्षा की तैयारी के समय खाली वक्त होने के कारण वे अक्सर सेट पर जाया करते थे.
स्टूडियो दौरों के दौरान आदित्य की मुलाकात फिल्म निर्माता शब्बीर बॉक्सवाला से हुई, जिन्होंने 'गुप्त' और 'प्यार इश्क और मोहब्बत' जैसी फिल्मों में काम किया था. कुछ समय बाद उन दोनों ने रेस्टोरेंट मालिक सुरेश भंडारी के साथ मिलकर 'टारगेट फिल्म्स' नाम की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की. इसी कंपनी के बैनर तले फिल्म 'दिल का रिश्ता' का निर्माण किया गया था.
आदित्य की शादी श्रीमा राय से हुई है, जो सोशल मीडिया पर अपने पति की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय और लोकप्रिय हैं. श्रीमा एक कंटेंट क्रिएटर और ब्यूटी व लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं, जो फैशन, ट्रैवल और पारिवारिक जीवन से जुड़े पोस्ट शेयर करती हैं. इस कपल के दो बेटे हैं- विहान और शिवांश. इन दोनों बच्चों को हाल ही में वायरल हुई रक्षा बंधन की पारिवारिक तस्वीर में अपनी नानी वृंदा राय, बुआ ऐश्वर्या और आराध्या के साथ देखा गया था.
रक्षा बंधन की हालिया तस्वीर ने प्रशंसकों को ऐश्वर्या के पारिवारिक जीवन का एक बहुत ही सादगी भरा पहलू दिखाया. इस तस्वीर में ऐश्वर्या राय को रेड कार्पेट से दूर एक साधारण सफेद एथनिक सूट में अपने परिवार के साथ देखा गया. वहीं, भाई आदित्य ऑफ-व्हाइट टी-शर्ट और नीले रंग की चेकदार पतलून में बेहद साधारण नजर आए. तस्वीर में उनकी मां वृंदा राय बच्चों के साथ और श्रीमा पूरे परिवार के साथ मुस्कुराती हुई नजर आईं.