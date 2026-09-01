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ऐश्वर्या राय की तरह बॉलीवुड में नहीं आए भाई आदित्य, एक फिल्म बनाई और फिर क्यों बना ली इंडस्ट्री से दूरी?

Aishwarya Rai Bachchan Elder Brother: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के बड़े भाई आदित्य राय की अनसुनी कहानी. जानें मर्चेंट नेवी इंजीनियर से लेकर फिल्म 'दिल का रिश्ता' के को-प्रोड्यूसर बनने का उनका सफर और उनकी खूबसूरत पारिवारिक जिंदगी के कुछ दुर्लभ पहलू-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 01, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:06 PM IST
ऐश्वर्या राय की तरह बॉलीवुड में नहीं आए भाई आदित्य, एक फिल्म बनाई और फिर क्यों बना ली इंडस्ट्री से दूरी?
Image Credit: ऐश्वर्या राय के भाई आदित्य

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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