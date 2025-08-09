कौन है वो एक्टर? जिसको पिछले 17 सालों से राखी बांधती आ रहीं बच्चन परिवार की बहू, बुलाती हैं भाई साहब

Aishwarya Rai Bachchan Raksha Bandhan: रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ ब्लड रिलेशन तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि दिल से बने रिश्तों में भी उतना ही प्यार और अपनापन होता है. कुछ ऐसा ही रिश्ता ऐश्वर्या राय बच्चन और सोनू सूद के बीच भी है. 2008 में फिल्म 'जोधा अकबर' की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच भाई-बहन जैसा प्यारा रिश्ता शुरू हुआ. इस फिल्म में ऐश्वर्या ने जोधा बाई और सोनू ने उनके भाई कुंवर सुजामल का किरदार निभाया था.

जो अपनी बहन के लिए जान तक देने को तैयार था. शूटिंग के दिनों में ऑन-स्क्रीन भाई-बहन की ये केमिस्ट्री धीरे-धीरे असली जिंदगी में भी गहरी होती गई. बताया जाता है कि 'जोधा अकबर' के सेट पर ही ऐश्वर्या ने सोनू को राखी बांधकर इस रिश्ते की शुरुआत की थी. तब से हर साल रक्षाबंधन पर सोनू ऐश्वर्या से मिलने जाते हैं और वह उन्हें राखी बांधती हैं. दोनों का ये रिश्ता आज भी पहले जैसा ही मजबूत और खास है.

सोनू सूद को राखी बांधती हैं ऐश्वर्या

एक पुराने इंटरव्यू में सोनू सूद ने इस रिश्ते की शुरुआत को याद करते हुए कहा था कि शुरुआत में ऐश्वर्या थोड़ी चुप रहती थीं. लेकिन एक सीन के दौरान उन्होंने उनसे कहा, 'आप मुझे मेरे पा (अमिताभ बच्चन) की याद दिलाते हैं'. तभी से वे उन्हें प्यार से 'भाई साहब' कहने लगीं. इस छोटे से किस्से ने उनके रिश्ते में एक नई गहराई जोड़ दी. सोनू सूद का बच्चन परिवार से नाता सिर्फ ऐश्वर्या तक ही सीमित नहीं है.

इन फिल्मों में किया साथ काम

उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'बुड्ढा... होगा तेरा बाप' और अभिषेक बच्चन के साथ 'युवा' और 'हैप्पी न्यू ईयर' जैसी फिल्मों में काम किया. फिल्मों के अलावा भी उनका बच्चन परिवार से अच्छा मेलजोल बना हुआ है, जो उनकी दोस्ती को और मजबूत बनाता है. मैशेबल इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में सोनू ने बच्चन परिवार की जमकर तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि ये परिवार बेहद शानदार है और उनके साथ काम करने का अनुभव हमेशा अच्छा रहा है.

रक्षाबंधन की सच्ची परिभाषा

ऐश्वर्या का ये कहना कि सोनू उन्हें अमिताभ बच्चन की याद दिलाते हैं, उनके रिश्ते की गहराई और सम्मान को दिखाता है. ऐश्वर्या और सोनू का ये रिश्ता फिल्मी दुनिया में एक मिसाल है. ये बताता है कि भाई-बहन का बंधन सिर्फ खून से नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और प्यार से भी बनता है. चाहे स्क्रीन पर हो या असल जिंदगी में, उनका ये रिश्ता रक्षाबंधन के पवित्र बंधन की सच्ची परिभाषा को जीता है, जो सालों से बिना किसी बदलाव के उतना ही मजबूत बना हुआ है.