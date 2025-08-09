कौन है वो एक्टर? जिसको पिछले 17 सालों से राखी बांधती आ रहीं बच्चन परिवार की बहू, बुलाती हैं भाई साहब
Advertisement
trendingNow12873601
Hindi Newsबॉलीवुड

कौन है वो एक्टर? जिसको पिछले 17 सालों से राखी बांधती आ रहीं बच्चन परिवार की बहू, बुलाती हैं भाई साहब

Aishwarya Rai Bachchan: ऐश्वर्या राय ने 2008 में अपनी एक फिल्म के सेट पर अपने को-एक्टर को राखी बांधकर भाई बनाया था और पिछले 17 सालों से वो अपने इस भाई को राखी बांधती आ रही हैं, जिनको वो भाई साहब कहकर बुलाती हैं. चलिए बताते हैं आखिर कौन है वो एक्टर? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 09, 2025, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन है वो एक्टर? जिसको 17 साल से राखी बांध रही हैं ऐश्वर्या राय
कौन है वो एक्टर? जिसको 17 साल से राखी बांध रही हैं ऐश्वर्या राय

Aishwarya Rai Bachchan Raksha Bandhan: रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ ब्लड रिलेशन तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि दिल से बने रिश्तों में भी उतना ही प्यार और अपनापन होता है. कुछ ऐसा ही रिश्ता ऐश्वर्या राय बच्चन और सोनू सूद के बीच भी है. 2008 में फिल्म 'जोधा अकबर' की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच भाई-बहन जैसा प्यारा रिश्ता शुरू हुआ. इस फिल्म में ऐश्वर्या ने जोधा बाई और सोनू ने उनके भाई कुंवर सुजामल का किरदार निभाया था. 

जो अपनी बहन के लिए जान तक देने को तैयार था. शूटिंग के दिनों में ऑन-स्क्रीन भाई-बहन की ये केमिस्ट्री धीरे-धीरे असली जिंदगी में भी गहरी होती गई. बताया जाता है कि 'जोधा अकबर' के सेट पर ही ऐश्वर्या ने सोनू को राखी बांधकर इस रिश्ते की शुरुआत की थी. तब से हर साल रक्षाबंधन पर सोनू ऐश्वर्या से मिलने जाते हैं और वह उन्हें राखी बांधती हैं. दोनों का ये रिश्ता आज भी पहले जैसा ही मजबूत और खास है.

fallback

सोनू सूद को राखी बांधती हैं ऐश्वर्या 

एक पुराने इंटरव्यू में सोनू सूद ने इस रिश्ते की शुरुआत को याद करते हुए कहा था कि शुरुआत में ऐश्वर्या थोड़ी चुप रहती थीं. लेकिन एक सीन के दौरान उन्होंने उनसे कहा, 'आप मुझे मेरे पा (अमिताभ बच्चन) की याद दिलाते हैं'. तभी से वे उन्हें प्यार से 'भाई साहब' कहने लगीं. इस छोटे से किस्से ने उनके रिश्ते में एक नई गहराई जोड़ दी. सोनू सूद का बच्चन परिवार से नाता सिर्फ ऐश्वर्या तक ही सीमित नहीं है. 

छोटी सी उम्र में बनाई बड़ी पहचान, बड़े-बड़े सुपरस्टार्स संग किया काम, आज बन चुकी हैं टॉप एक्ट्रेस, अपनी ही शादी पर बनाई वेब सीरीज

इन फिल्मों में किया साथ काम

उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'बुड्ढा... होगा तेरा बाप' और अभिषेक बच्चन के साथ 'युवा' और 'हैप्पी न्यू ईयर' जैसी फिल्मों में काम किया. फिल्मों के अलावा भी उनका बच्चन परिवार से अच्छा मेलजोल बना हुआ है, जो उनकी दोस्ती को और मजबूत बनाता है. मैशेबल इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में सोनू ने बच्चन परिवार की जमकर तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि ये परिवार बेहद शानदार है और उनके साथ काम करने का अनुभव हमेशा अच्छा रहा है. 

fallback

रक्षाबंधन की सच्ची परिभाषा

ऐश्वर्या का ये कहना कि सोनू उन्हें अमिताभ बच्चन की याद दिलाते हैं, उनके रिश्ते की गहराई और सम्मान को दिखाता है. ऐश्वर्या और सोनू का ये रिश्ता फिल्मी दुनिया में एक मिसाल है. ये बताता है कि भाई-बहन का बंधन सिर्फ खून से नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और प्यार से भी बनता है. चाहे स्क्रीन पर हो या असल जिंदगी में, उनका ये रिश्ता रक्षाबंधन के पवित्र बंधन की सच्ची परिभाषा को जीता है, जो सालों से बिना किसी बदलाव के उतना ही मजबूत बना हुआ है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
वंदना सैनी

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Raksha Bandhan 2025Aishwarya Rai BachchanSonu sood

Trending news

एयर चीफ मार्शल की PAK को चेतावनी, बोले- ऑपरेशन सिंदूर में 5 जेट, 1 एयरक्राफ्ट गिराए
operation sindoor
एयर चीफ मार्शल की PAK को चेतावनी, बोले- ऑपरेशन सिंदूर में 5 जेट, 1 एयरक्राफ्ट गिराए
बहना नहीं रही, उसका हाथ जब राखी बांधने के लिए बढ़ा तो फफक पड़े सभी
rakshabandhan 2025
बहना नहीं रही, उसका हाथ जब राखी बांधने के लिए बढ़ा तो फफक पड़े सभी
दुनिया हमें विश्‍वगुरु क्‍यों मानती है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया
RSS chief Mohan Bhagwat
दुनिया हमें विश्‍वगुरु क्‍यों मानती है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया
शरद पवार मिलाएंगे अजित पवार से हाथ? खुद बता दिया अपना फ्यूचर प्लान
sharad pawar
शरद पवार मिलाएंगे अजित पवार से हाथ? खुद बता दिया अपना फ्यूचर प्लान
राहुल गांधी की डिनर मीटिंग में उद्धव ठाकरे को मिली पीछे की सीट, BJP ने कसा तंज
aditya uddhav thackeray
राहुल गांधी की डिनर मीटिंग में उद्धव ठाकरे को मिली पीछे की सीट, BJP ने कसा तंज
शुभेंदु के काफिले पर किसने किया अटैक.. ये तो राज्यपाल को पता होगा, TMC का तंज
suvendu adhikari
शुभेंदु के काफिले पर किसने किया अटैक.. ये तो राज्यपाल को पता होगा, TMC का तंज
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल का बहुत बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और 1 एयरक्राफ्ट गिराया
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल का बहुत बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और 1 एयरक्राफ्ट गिराया
;