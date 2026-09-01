रक्षा बंधन पर सामने आई ऐश्वर्या राय की Unseen फोटो, भाई आदित्य राय संग दिया पोज; बेटी आराध्या भी आईं नजर

वर्कफ्रंट की बात करें तो, ऐश्वर्या राय बच्चन को आखिरी बार मणिरत्नम की फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन II' में देखा गया था, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी. फिल्म में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी और उनके साथ विक्रम, जयम रवि, कार्थी और तृषा कृष्णन जैसे कलाकार नजर आए थे. इसके बाद से उनकी अगली फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. हालांकि, साल 2026 में कान फिल्म फेस्टिवल में उनकी शानदार मौजूदगी ने एक बार फिर खूब सुर्खियां बटोरीं. उनके ब्लू मरमेड गाउन से लेकर सफेद टक्सीडो और पंखों वाले बोआ तक, उनके हर लुक की सोशल मीडिया पर जमकर बात हुई.