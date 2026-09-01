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रक्षा बंधन पर सामने आई ऐश्वर्या राय की Unseen फोटो, भाई आदित्य राय संग दिया पोज; बेटी आराध्या भी आईं नजर

Aishwarya Rai Bachchan Photo: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन हाल ही में अपने भाई आदित्य राय और भाभी श्रीमा राय के साथ रक्षा बंधन सेलिब्रेट करती हुई नजर आईं. इस खास मौके की खूबसूरत फैमिली फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उनकी बेटी आराध्या भी दिखाई दे रही हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 01, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:48 AM IST
रक्षा बंधन पर सामने आई ऐश्वर्या राय की Unseen फोटो, भाई आदित्य राय संग दिया पोज; बेटी आराध्या भी आईं नजर

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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