रक्षा बंधन पर सामने आई ऐश्वर्या राय की Unseen फोटो, भाई आदित्य राय संग दिया पोज; बेटी आराध्या भी आईं नजर

रक्षाबंधन के खास मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने परिवार के साथ समय बिताया. इस सेलिब्रेशन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस फोटो में ऐश्वर्या अपने भाई आदित्य राय, मां वृंदा राय और परिवार के दूसरे मेंबर्स के साथ नजर आ रही हैं. खास बात ये है कि ऐश्वर्या की ऐसी फैमिली फोटो बहुत कम ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि राय परिवार अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करता है. यही वजह है कि इस तस्वीर को देखकर फैंस काफी खुश हैं.
ये खूबसूरत फोटो ऐश्वर्या की भाभी श्रीमा राय ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर की है. फोटो में ऐश्वर्या अपने भाई आदित्य राय के साथ पोज देती नजर आ रही हैं. ऐश्वर्या ने सफेद रंग का खूबसूरत एथनिक सूट पहना हुआ है. उनके बाल खुले हैं और सिर पर सनग्लासेस लगाए हुए हैं. वहीं, आदित्य ऑफ-व्हाइट कॉलर वाली टी-शर्ट और नीले चेक वाले ट्राउजर में नजर आ रहे हैं. दोनों भाई-बहन की ये तस्वीर फैंस को काफी पसंद आ रही है.
रक्षाबंधन के इस खास मौके पर ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन भी परिवार के साथ नजर आईं. तस्वीरों में वो अपनी नानी वृंदा राय के साथ पोज देती दिखाई दे रही हैं. इसके अलावा आराध्या अपने चचेरे भाई-बहनों विहान राय और शिवंश राय के साथ भी नजर आईं. आदित्य राय की पत्नी श्रीमा राय ने अपने दोनों बेटों के साथ इस जश्न में हिस्सा लिया. इन तस्वीरों में परिवार के बीच प्यार और अपनापन साफ नजर आ रहा है, जो बॉलीवुड सेलेब्स और उनकी फैमिली के बीच बहुत कम देखने को मिलती है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो, ऐश्वर्या राय बच्चन को आखिरी बार मणिरत्नम की फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन II' में देखा गया था, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी. फिल्म में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी और उनके साथ विक्रम, जयम रवि, कार्थी और तृषा कृष्णन जैसे कलाकार नजर आए थे. इसके बाद से उनकी अगली फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. हालांकि, साल 2026 में कान फिल्म फेस्टिवल में उनकी शानदार मौजूदगी ने एक बार फिर खूब सुर्खियां बटोरीं. उनके ब्लू मरमेड गाउन से लेकर सफेद टक्सीडो और पंखों वाले बोआ तक, उनके हर लुक की सोशल मीडिया पर जमकर बात हुई.