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Hindi Newsबॉलीवुडपिता की पुण्यतिथि पर भावुक हुईं ऐश्वर्या राय, बेटी आराध्या संग किया याद, देखें पोस्ट

पिता की पुण्यतिथि पर भावुक हुईं ऐश्वर्या राय, बेटी आराध्या संग किया याद, देखें पोस्ट

Aishwarya Rai Bachchan: ऐश्वर्या राय ने हाल ही में अपने दिवंगत पिता कृष्णराज राय को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया और सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कीं. इन तस्वीरों में उनकी बेटी आराध्या भी अपने नाना को याद करती नजर आ रही हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 19, 2026, 09:25 PM IST
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पिता की पुण्यतिथि पर भावुक हुईं ऐश्वर्या राय, बेटी आराध्या संग किया याद, देखें पोस्ट

Aishwarya Rai Bachchan: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने प्यारे पिता कृष्णराज राय की 9वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में उनकी बेटी आराध्या भी अपने नाना को याद करती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर ये तस्वीर शेयर की हैं.  

ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या ने किया याद

पहली तस्वीर में ऐश्वर्या ने अपने दिवंगत पिता की एक माला चढ़ी हुई तस्वीर का फ्रेम पोस्ट किया. आराध्या अपने दादाजी की तस्वीर के सामने सिर झुकाती हुई नजर आईं. आखिरी तस्वीर में ऐश्वर्या आंखों को बंद किए और हाथ जोड़े हुए उस तस्वीर के सामने खड़ी दिखाई दीं. ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या दोनों ही क्रीम रंग के कपड़ों में नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने एक कैप्शन भी लिखा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऐश्वर्या राय का पोस्ट

एक्ट्रेस ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, '(चमक और हाथ जोड़ने वाले इमोजी) मैं आपसे हमेशा प्यार करती रहूंगी, मेरे प्यारे डैडी-अज्जा (लाल दिल वाला इमोजी). हमेशा आपके लिए प्रार्थनाएं और प्यार (दो दिल वाले इमोजी). आपके प्यार भरे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद (हाथ जोड़ने वाले, नजर से बचाने वाले ताबीज, दिल और चमक वाले इमोजी के साथ मुस्कुराता चेहरा).' इस पोस्ट पर ऐश्वर्या राय के फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं. 

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पोस्ट पर फैंस कर रहे कमेंट्स

इस पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए एक फैन ने लिखा, 'हमारी दुआएं और शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं.' एक दूसरे फैन ने लिखा, 'भगवान आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दें.' एक व्यक्ति ने लिखा, 'हम आपसे प्यार करते हैं ऐश्वर्या राय, आप एक प्रेरणा हैं.' एक अन्य फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, 'आराध्या अपनी मां जैसी दिखती है.'

2017 में हुआ था पिता का निधन

बता दें कि लंबे समय तक बीमार रहने के बाद कृष्णराज का 2017 में मुंबई में निधन हो गया था. ऐश्वर्या अपने पिता के बहुत करीब थी, वह उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि को कभी नहीं भूलतीं. ऐश्वर्या राय कृष्णराज और बृंद्या राय की बेटी हैं. उनका एक भाई भी है, आदित्य राय. ऐश्वर्या ने 20 अप्रैल 2007 को एक्टर अभिषेक बच्चन से शादी की. उन्होंने अमिताभ बच्चन के एक बंगले, 'प्रतीक्षा' में एक निजी शादी समारोह में सात फेरे लिए थे. कपल ने साल 2011 में अपनी बेटी आराध्या का वेलकम किया.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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