सत्य साईं बाबा जन्म शताब्दी समारोह में पहुंचीं ऐश्वर्या राय, पीएम मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, बोलीं- ‘केवल एक ही जाति…’

आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के मंदिर में जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन रखा गया है. समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण मौजूद थे. वहीं इस समारोह में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन भी दिखाई दीं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री को सम्मान देते समय उनसे आशीर्वाद लिया.

 

Edited By:  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 19, 2025, 03:44 PM IST
एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने पीएम मोदी को कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आभार जताया और उन्हें श्री सत्य साईं बाबा के विचारों को फॉलो करने वाला बताया. स्टेज से ऐश्वर्या राय बच्चन ने कहा, ‘श्री सत्य साईं बाबा की पवित्र जन्म शताब्दी के मौके पर मेरा दिल श्रद्धा और भक्ति से भर गया है. उनके विचारों, अनुशासन, समर्पण और भक्ति से आज भी विश्व भर में लाखों दिलों को बदलने का काम हो रहा है.’ ऐश्वर्या राय बच्चन ने पीएम मोदी को सम्मान देते हुए कहा, ‘मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यहां हमारे साथ उपस्थित होने और इस विशेष अवसर का सम्मान करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं. मैं आपके ज्ञानवर्धक, प्रभावशाली और प्रेरणादायक शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक हूं. पीएम मोदी की उपस्थिति इस शताब्दी समारोह में पवित्रता और प्रेरणा जोड़ती है और हमें सत्य साईं के इस संदेश की याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा है और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है.’

 

एक्ट्रेस ने पीएम का ऐसे किया सम्मान
एक्ट्रेस और मिस वर्ल्ड 1994 ऐश्वर्या राय बच्चन बाबा सत्य साईं के विचारों के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि ‘केवल एक ही जाति है, मानवता की जाति. केवल एक ही धर्म है, प्रेम का धर्म. केवल एक ही भाषा है, हृदय की भाषा, और केवल एक ही ईश्वर है, और वह सर्वव्यापी है.’ वहीं एक्ट्रेस ने पीएम का सम्मान करते हुए स्टेज पर एंट्री लेते हुए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया. 

ऐश्वर्या राय बच्चन सालों से हैं बाबा की फॉलोअर
एक्ट्रेस ने श्री सत्य साईं के विचारों के बारे में कहा कि, बाबा ने हमेशा पांच 'डी' के बारे में बात की है. एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से स्थिर जीवन के लिए ये पांच आवश्यक गुण आवश्यक है, जिसमें अनुशासन, समर्पण, भक्ति, दृढ़ संकल्प और विवेक शामिल हैं. ऐश्वर्या राय बच्चन श्री सत्य साईं बाबा की फॉलोअर हैं. सिर्फ ऐश्वर्या राय ही नहीं बल्कि उनके माता-पिता और परिवार भी पहले से श्री सत्य साईं बाबा के भक्त हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जब ऐश्वर्या का जन्म हुआ था, तब उनके माता-पिता पुट्टपर्थी में आशीर्वाद लेने के लिए आए थे. इतना ही नहीं, ऐश्वर्या सत्य साईं बाबा के स्कूल में बाल विकास की छात्रा भी रही हैं, उन्होंने वहां धर्मशास्त्र का ज्ञान लिया था. मिस वर्ल्ड का ताज जीतने के बाद भी वे पुट्टपर्थी में आशीर्वाद लेने पहुंची थीं.

 

