ऐश्वर्या को बनाएंगे आयशा, एक्ट्रेस को लेकर पाकिस्तानी मौलवी की टिप्पणी; मचा बवाल

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 09:56 PM IST
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के चाहने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में चाहने वाले हैं. साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. इसी बीच ऐश्वर्या को लेकर पाकिस्तान में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसने विवाद खड़ा कर दिया है. वीडियो में मौलाना (मौलवी) मुफ्ती अब्दुल कवी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में अजीब और आपत्तिजनक टिप्पणी की है. वायरल वीडियो में मौलवी का दावा है कि ऐश अगले दो से चार महीनों में उन्हें शादी का प्रपोज़ल भेज सकती हैं. इतना ही नहीं, वह यह भी कहते हैं कि वह उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करके उनसे शादी करना चाहते हैं. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ऐश के लिए पहले ही एक मुस्लिम नाम चुन लिया है, जिस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

पाकिस्तानी मौलवी ने चौंकाने वाला दावा किया

एक पॉडकास्ट वीडियो में मुफ्ती कवी ने कहा कि ऐश्वया राय और उनके पति अभिषेक बच्चन के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर दोनों पार्टनर अलग हो जाते हैं, तो ऐश उन्हें शादी के प्रपोज़ल के साथ मैसेज करेंगी. क़वी ने कहा, “मैंने सुना है कि पति-पत्नी (अभिषेक और ऐश्वर्या) के बीच अलगाव हो रहा है…भगवान न करे, क्योंकि मैं ही परिवार बसाता हूं, लेकिन अगर अलगाव होता है, तो इंशाअल्लाह, यह दो से चार महीने के अंदर हो जाना चाहिए, फिर उनकी तरफ से निकाह (शादी) का प्रपोज़ल भी आएगा.”

ऐश्वर्या राय के लिए यह मुस्लिम नाम चुना

उन्होंने ऐश्वर्या राय  के सपनों में शादी का प्रपोज़ल मिलने को अल्लाह का आशीर्वाद बताया. जब पॉडकास्ट होस्ट ने मुफ़्ती क़वी से पूछा कि क्या वह किसी गैर-मुस्लिम से शादी करेंगे, तो उन्होंने राखी सावंत का ज़िक्र करते हुए कहा कि उनका नाम अब फातिमा है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वह पहले ऐश्वर्या राय को इस्लाम में कनवर्ट कराएंगे, फिर उनसे शादी करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि वह पहले ऐश्वर्या राय का नाम बदलकर आयशा राय रखेंगे और फिर निकाह करेंगे.

Swati Singh

