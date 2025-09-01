बेटी संग गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंचीं ऐश्वर्या राय, पंडाल से खूबसूरत झलक आई सामने

Ganesh Chaturthi Celebrations: ऐश्वर्या राय बच्चन 30 अगस्त की शाम जीएसबी गणपति पंडाल बप्पा के दर्शन करने पहुंचीं. बेटी संग उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
हिंदी सिनेमा की पॉपुलर अदाकारा ऐश्वर्या राय को हर साल मुंबई के जीएसबी पंडाल में गणेश भगवान का आशीर्वाद लेते देखा गया है. हर साल की तरह इस साल भी अदाकारा अपनी बेटी आराध्या संग गणपति बप्पा की कृपा पाने पंडाल में पहुंचीं. अब इसकी तस्वीरें और विडियोज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. मां-बेटी का वीडियो देख लोग उनकी खूबसूरती और सादगी की खूब तारीफ कर रहे हैं.
ऐश्वर्या राय ने आराध्या संग किए बप्पा के दर्शन
रविवार, 31 अगस्त को ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ मुंबई के गौड़ सारस्वत ब्राह्मण (जीएसबी) गणेशोत्सव 2025 में पहुंचीं. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में ऐश्वर्या विनम्रता से मुस्कुराती और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करती दिख रही हैं जब वे बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचीं. एक्ट्रेस व्हाइट एथनिक सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं और उन्होंने अपने बाल खुले रखे हुए थे. उन्होंने माथे पर एक बिंदी लगाई थी और अपने लुक को बोल्ड रेड लिपस्टिक से पूरा किया था. वहीं, आराध्या मस्टर्ड येलो कुर्ता सेट में नजर आईं. उन्होंने अपना ये सिंपल लुक बिंदी से पूरा किया.
भारी सुरक्षा के बीच ऐश्वर्या राय पहुंचीं गणपति पंडाल
जीएसबी गणपति पंडाल में काफी भीड़ होने के कारण एक्ट्रेस सिक्योरिटी केसाथ वहां पहुंचीं. इस दौरान कई फैंस ऐश्वर्या की एक झलक पाने की कोशिश कर रहे थे. ऐश्वर्या को पंडाल के पुजारी से बात करते देखा गया. वीडियो में आराध्या भी गणपति बप्पा की भक्ति में डूबी दिखीं. इस मौके पर उनके साथ बच्चन फैमिली का कोई और सदस्य नजर नहीं आया. हालांकि, अभिषेक बच्चन पहले ही कह चुके हैं कि वे अलग नहीं हो रहे हैं.
