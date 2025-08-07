इस विश्व सुंदरी की सुरक्षा में सेट पर तैनात रहते थे 50 सिक्योरिटी गार्ड, 200 किलो सोने के गहने में लदी रहती थी एक्ट्रेस
Advertisement
trendingNow12870350
Hindi Newsबॉलीवुड

इस विश्व सुंदरी की सुरक्षा में सेट पर तैनात रहते थे 50 सिक्योरिटी गार्ड, 200 किलो सोने के गहने में लदी रहती थी एक्ट्रेस

भारत में बहुत सी ऐसी फिल्में बनी हैं जिसने अपनी कहानी और कलाकारों के वजह से काफी सुर्खियां बटोरी हैं. बहुत सी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो एक्ट्रेस के कपड़े और ज्वेलरी की वजह से फेमस होती हैं. आज हम आपको 40 करोड़ की उस फिल्म के बारे में बताएंगे जिसमें एक्ट्रेस ने 200 किलो सोने के गहने पहने थे और उनकी सुरक्षा में 50 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहते थे.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Aug 07, 2025, 08:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस विश्व सुंदरी की सुरक्षा में सेट पर तैनात रहते थे 50 सिक्योरिटी गार्ड, 200 किलो सोने के गहने में लदी रहती थी एक्ट्रेस

फिल्मों को बेहतरीन और सेट को आलीशान बनाने के लिए मेकर्स बेहद पैसे खर्च करते हैं. कई मेकर्स एक्टर और एक्ट्रेसेज के लुक्स पर भी मोटा पैसा खर्च करते हैं. बहुत सी फिल्में ऐसी होती है जिनमें एक्ट्रेसेज के गहनों और कपड़ों पर बेहद ही ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताएंगे जिसमें एक्ट्रेस ने 200 किलो सोने के गहने पहने हैं और उनका ये लुक आज तक कई ब्राइड्स अपनी शादी पर कॉपी करती हैं.
 

बजट
जब भी कोई फिल्म बन रही होती है तो अक्सर लोग बजट की बात करते हैं. किसी भी फिल्म के बजट में केवल सेट और लोकेशन के ही पैसी शामिल नहीं होते हैं बल्कि हर एक छोटे से छोटे सीन को बेहतरीन बनाने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं. कई बार पीरियड फिल्म बनाते वक्त इसी वजह से फिल्म का बजट काफी ज्यादा बढ़ जाता है.
 

fallback

जोधा अकबर
साल 2008 में आई फिल्म जोधा अकबर का बजट तो 40 करोड़ का था पर इस फिल्म में ऐश्वर्या राय को 200 किलो सोने के गहने पहनने पड़े थे. इस फिल्म में ऐश्वर्या राय ने जोधा का किरदार निभाया था और रितिक रोशन अकबर के किरदार में थे.

खूबसूरत लुक
ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो सेमी हिट रही थी पर ऐश्वर्या राय के खूबसूरत लुक की चर्चा खूब हुई थी. जोधा का लुक इतना पॉपुलर हो गया कि आज भी कई महिलाएं अलग अलग तरह के फंक्शन पर इस लुक को कॉपी करती हैं. इस फिल्म में ऐश्वर्या ने जो गहने पहने हैं उनकी भी जमकर तारीफ हुई थी.

fallback

50 सिक्योरिटी गार्ड
इस फिल्म में ऐश्वर्या के गहनों को 70 कारीगरों ने मिलकर तैयार किया था. जोधा अकबर के हर सीन में ऐश्वर्या राय ने असली सोने के गहने पहने थे जिस वजह से हर वक्त उनके आसपास उनकी सुरक्षा के लिए 50 सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते थे. इस फिल्म में गहने बनाने के लिए सोने के साथ कई महंगे और बेशकीमती मेटल का भी इस्तेमाल किया गया था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
शाम्भवी पूनम

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

Aishwarya Raijodha akbar jewelleryJodha Akbar

Trending news

उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हें क्यों बुझ गए? जानें सच
cloud burst
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हें क्यों बुझ गए? जानें सच
Breaking News LIVE: राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक, फिर डिनर... इन मुद्दों पर होगी चर्चा
breaking news
Breaking News LIVE: राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक, फिर डिनर... इन मुद्दों पर होगी चर्चा
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
BCS Ratna Award
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
India US News in Hindi
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
Mamata Banerjee
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
DNA
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
US India News in Hindi
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
Delhi High Court
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
;