इस विश्व सुंदरी की सुरक्षा में सेट पर तैनात रहते थे 50 सिक्योरिटी गार्ड, 200 किलो सोने के गहने में लदी रहती थी एक्ट्रेस

भारत में बहुत सी ऐसी फिल्में बनी हैं जिसने अपनी कहानी और कलाकारों के वजह से काफी सुर्खियां बटोरी हैं. बहुत सी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो एक्ट्रेस के कपड़े और ज्वेलरी की वजह से फेमस होती हैं. आज हम आपको 40 करोड़ की उस फिल्म के बारे में बताएंगे जिसमें एक्ट्रेस ने 200 किलो सोने के गहने पहने थे और उनकी सुरक्षा में 50 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहते थे.
फिल्मों को बेहतरीन और सेट को आलीशान बनाने के लिए मेकर्स बेहद पैसे खर्च करते हैं. कई मेकर्स एक्टर और एक्ट्रेसेज के लुक्स पर भी मोटा पैसा खर्च करते हैं. बहुत सी फिल्में ऐसी होती है जिनमें एक्ट्रेसेज के गहनों और कपड़ों पर बेहद ही ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताएंगे जिसमें एक्ट्रेस ने 200 किलो सोने के गहने पहने हैं और उनका ये लुक आज तक कई ब्राइड्स अपनी शादी पर कॉपी करती हैं.
बजट
जब भी कोई फिल्म बन रही होती है तो अक्सर लोग बजट की बात करते हैं. किसी भी फिल्म के बजट में केवल सेट और लोकेशन के ही पैसी शामिल नहीं होते हैं बल्कि हर एक छोटे से छोटे सीन को बेहतरीन बनाने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं. कई बार पीरियड फिल्म बनाते वक्त इसी वजह से फिल्म का बजट काफी ज्यादा बढ़ जाता है.
जोधा अकबर
साल 2008 में आई फिल्म जोधा अकबर का बजट तो 40 करोड़ का था पर इस फिल्म में ऐश्वर्या राय को 200 किलो सोने के गहने पहनने पड़े थे. इस फिल्म में ऐश्वर्या राय ने जोधा का किरदार निभाया था और रितिक रोशन अकबर के किरदार में थे.
खूबसूरत लुक
ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो सेमी हिट रही थी पर ऐश्वर्या राय के खूबसूरत लुक की चर्चा खूब हुई थी. जोधा का लुक इतना पॉपुलर हो गया कि आज भी कई महिलाएं अलग अलग तरह के फंक्शन पर इस लुक को कॉपी करती हैं. इस फिल्म में ऐश्वर्या ने जो गहने पहने हैं उनकी भी जमकर तारीफ हुई थी.
50 सिक्योरिटी गार्ड
इस फिल्म में ऐश्वर्या के गहनों को 70 कारीगरों ने मिलकर तैयार किया था. जोधा अकबर के हर सीन में ऐश्वर्या राय ने असली सोने के गहने पहने थे जिस वजह से हर वक्त उनके आसपास उनकी सुरक्षा के लिए 50 सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते थे. इस फिल्म में गहने बनाने के लिए सोने के साथ कई महंगे और बेशकीमती मेटल का भी इस्तेमाल किया गया था.
