Thank God Trailer: ‘भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते’ Sidhartha Malhotra के कर्मों का हिसाब करेंगे ‘चित्रगुप्त’ बने Ajay Devgan

Thank God Trailer Out: सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और अजय देवगन (Ajay Devgan) स्टारर थैंक गॉड का ट्रेलर (Thank God Trailer) रिलीज हो गया है. काफी अलग कन्टेंट पर आधारित फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है. चलिए बताते हैं कैसा है ट्रेलर.