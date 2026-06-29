विवादों में घिरी अजय देवगन की 'चौहान', क्षत्रिय परिषद ने मेकर्स को दी चेतावनी; बोले- 'राजपूत इतिहास कोई राजनीतिक हथियार नहीं...'

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड एक्शन ड्राम फिल्म 'चौहान' का हाल ही में टीजर रिलीज किया गया है, जिसे ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म के टीजर को चार दिनों में यूट्यूब पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. तो दूसरी ओर, टीजर में अजय देवगन के डायलॉग 'पठानों से कहना चौहान आ रहा है' ने बवाल मचा दिया है. दरअसल फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से इंस्पायर है, जो अब विवादों का हिस्सा बन चुकी है.
अजय देवगन की इस फिल्म का कश्मीर में जमकर विरोध किया जा रहा है. टीजर में अजय देवगन के इस डायलॉग ने कश्मीरियों को दुख पहुंचाया है और उन्हें पठान कहकर संबोधित किया है. इस पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी आपत्ति जताई है.
फिल्म 'चौहान' के इस डायलॉग पर अब क्षत्रिय परिषद ने भी टीजर पर एक ऑफिशियल बयान जारी कर दिया है. इस बयान में उन्होंने पठानों पर कोई बात ना करते हुए, चौहान वंश पर अपनी राय रखी है. क्षत्रिय परिषद ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा, 'हम नीरज यादव और अजय देवगन की आने वाली फिल्म 'चौहान' में मौजूदा सांप्रदायिक राजनीति के लिए 'चौहान' कुल के नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश की कड़ी निंदा करते हैं'.
क्षत्रिय परिषद ने अपने इस स्टेटमेंट में इतिहास को गलत तरीके से पेश करने पर निर्देशक की कड़ी निंदा करते हुए लिखा, 'राजपूत इतिहास कोई राजनीतिक हथियार नहीं है. चौहानों की विरासत राजपूत इतिहास का हिस्सा है, न कि पॉलिटिकल नैरेटिव या बाहरी ताकतों द्वारा खड़े किए गए बनावटी विवादों का. हम वैचारिक मकसद के लिए राजपूत पहचान को हथियार बनाने की हर कोशिश को हर सिरे से खारिज करते हैं'.
क्षत्रिय परिषद ने इस बयान में ऐतिहासिक सच्चाई और फिल्म रिलीज होने से पहले उसकी स्क्रीनिंग दिखाए जाने की बात भी कही है. साथ ही संगठन ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर हमारी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो मेकर्स को विरोध-प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा. आपको बता दें कि इस फिल्म में कश्मीर के पत्थरबाजों और सुरक्षाबलों के संघर्ष को दर्शाया जाएगा.
क्षत्रिय परिषद से पहले, 'चौहान' में कश्मीर और पत्थरबाजी को दिखाने के अंदाज पर श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने भी तीखी नाराजगी जताई है. इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट भी लिखा, 'चौहान का टीज़र हर उस कश्मीरी के लिए बेहद विचलित करने वाला है, जिसके मन में आज भी वो साल जिंदा हैं, जब पैलेट गन दर्द और नुकसान का ऐसा प्रतीक बन गई थी'.
उन्होंने आगे लिखा, 'जिसे फिल्म बेअसर कह रही है, उसने हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सिर्फ 2016-17 में ही 6 हजार 200 से ज्यादा लोग पैलेट गन से घायल हुए थे. इनमें सैकड़ों लोगों की आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा था. कश्मीर के लोग जानते हैं कि इस त्रासदी की असली मानवीय कीमत किसी भी आंकड़े से कहीं ज्यादा बड़ी है.' मेहदी ने आगे इस पोस्ट में फिल्म की कड़ी निंदा की.
अगले साल 1 अक्टूबर 2027 को ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. लेकिन टीजर को लेकर हो रहे विवाद के बाद फिल्म की रिलीज डेट में आगे बदलाव देखने को मिल सकता है, हालांकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.