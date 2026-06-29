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विवादों में घिरी अजय देवगन की 'चौहान', क्षत्रिय परिषद ने मेकर्स को दी चेतावनी; बोले- 'राजपूत इतिहास कोई राजनीतिक हथियार नहीं...'

अजय देवगन की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म 'चौहान' का हाल ही में टीजर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद चौहान समाज के लोगों ने नाराजगी जताई है. वहीं अब क्षत्रिय परिषद ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए फिल्म में बदलाव की मांग की है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 29, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:19 PM IST
विवादों में घिरी अजय देवगन की 'चौहान', क्षत्रिय परिषद ने मेकर्स को दी चेतावनी; बोले- 'राजपूत इतिहास कोई राजनीतिक हथियार नहीं...'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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