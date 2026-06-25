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'पठानों से कहना', बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने आ रहा 'चौहान'; अजय देवगन की नई फिल्म का फर्स्ट लुक वीडियो आउट

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) एक्शन जॉनर में एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं. अपने पिता वीरू देवगन की बर्थ एनिवर्सरी पर, अजय देवगन ने अपनी नई एक्शन फिल्म 'चौहान' (Chauhaan) का ऐलान किया है.

Written BySwati Singh
Published: Jun 25, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:11 PM IST
'पठानों से कहना', बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने आ रहा 'चौहान'; अजय देवगन की नई फिल्म का फर्स्ट लुक वीडियो आउट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Swati Singh

Swati Singh

स्वाति सिंह एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News Hindi की डिजिटल टीम के एंटरटेनमेंट (मनोरंजन) सेक्शन में काम कर रही हैं. स्वाति की एक्सपर्टीज बॉलीवुड न्यूज़, सिनेमा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और सेलेब्स की इन-डेप्थ रिपोर्टिंग में है.

अपने करियर के दौरान स्वाति ने आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव और ध्वनि भानुशाली जैसी कई जानी-मानी बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं. Zee News से पहले उन्होंने अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान और लोकमत जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, जहां काम के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री हासिल करने वाली स्वाति, मनोरंजन जगत की खबरों को पाठकों तक रोचक और सटीक ढंग से पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं.

आप स्वाति सिंह से swati.kumari@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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