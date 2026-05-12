अजय देवगन की 'दृश्यम 3' में मिलेगा नया सस्पेंस! मोहनलाल की फिल्म से अलग होगा हिंदी वर्जन, क्लाइमेक्स पर मेकर्स ने दिया बड़ा अपडेट

Ajay Devgn Drishyam 3: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम' काफी पॉपुलर फ्रेंचाइजी है. अब फैंस को इसके तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है. साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3' जल्द ही रिलीज होने वाली है. लेकिन हाल ही में फिल्ममेकर अभिषेक पाठक ने खुलासा किया कि इसका हिंदी वर्जन काफी अलग होने वाला है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने इसके हिंदी वर्जन को लेकर क्या कहा.

'दृश्यम 3' की शूटिंग पूरी

फिल्ममेकर अभिषेक पाठक ने हाल ही में पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि 'दृश्यम 3' की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब फिल्म का थोड़ा-बहुत पैचवर्क बाकी है. यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. बातचीत के दौरान अभिषेक पाठक और कुमार मंगत पाठक ने 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी, मोहनलाल के साथ काम करने के अनुभव और हिंदी-मलयालम वर्जन के बीच अंतर को लेकर खुलकर बात की. अभिषेक पाठक ने कहा, 'फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट है. अभी लोग मलयालम 'दृश्यम' में जो देख रहे हैं, वह काफी अलग है. हिंदी दर्शकों के लिए मैंने एक बिल्कुल अलग ट्रैक तैयार किया है, जो यहां बहुत अच्छे से काम करेगा. 'दृश्यम फ्रेंचाइजी के निर्देशक ने कहा कि उन्होंने हिंदी दर्शकों के लिए एक बिल्कुल अलग ट्रैक तैयार किया है. उनके अनुसार, हिंदी वर्जन एक 'फैमिली थ्रिलर' है, जबकि मलयालम वर्जन एक 'फैमिली ड्रामा' है.

'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स की डिटेल्स

'दृश्यम 3' का क्लाइमेक्स बहुत अहम होने वाला है. अभिषेक पाठक ने बताया कि ड्राफ्ट लिखने से पहले उन्हें सबसे पहले क्लाइमेक्स को सुलझाना पड़ा. उन्होंने समझाया कि 'दृश्यम' को एक सीधी-सादी (लिनियर) कहानी की तरह नहीं लिखा जा सकता. क्लाइमेक्स के बारे में राज खोलते हुए अभिषेक पाठक ने कहा कि यह दर्शकों को हैरान कर देगा. उन्होंने बताया कि मलयालम वर्जन ज्यादा फैमिली ड्रामा पर आधारित है, जबकि हिंदी वर्जन को फैमिली थ्रिलर का टच दिया गया है. जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा, तब दर्शकों को दोनों फिल्मों की दुनिया में साफ फर्क देखने को मिल जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मोहनलाल की 'दृश्यम 3'

बता दें कि हिंदी वर्जन में अजय देवगन एक बार फिर अपने चर्चित किरदार में नजर आएंगे, जबकि मलयालम वर्जन में मोहनलाल लीड किरदार में नजर आएंगे. मलयालम वर्जन की बात करें तो, मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का निर्देशन जीतू जोसेफ ने किया है. इसमें मीना, अनसिबा हसन, एस्थर अनिल, आशा शरत, सिद्दीकी, मुरली गोपी और अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. 'दृश्यम 3' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कैसा प्रदर्शन करती है.