कुकू कोहली के निधन से टूटे अजय देवगन, 'फूल और कांटे' के निर्देशक को दी भावुक श्रद्धांजलि; बोले- 'आपने बदल दी मेरी जिंदगी'

Ajay Devgn tribute to Director Kuku Kohli: बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर कुकू कोहली के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है. उन्होंने 77 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते दुनिया को अलविदा कह दिया. कुकू कोहली वही निर्देशक थे, जिन्होंने साल 1991 में आई फिल्म 'फूल और कांटे' से एक्टर अजय देवगन को बॉलीवुड में लॉन्च किया था. उनके जाने के गम में एक्टर ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर उन्हें याद किया और कहा कि कुकू कोहली उन लोगों में से थे, जिन्होंने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी.
दरअसल, मशहूर फिल्ममेकर कुकू कोहली का मंगलवार (25 अगस्त) को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. वह 77 वर्ष के थे. सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. दिग्गज एक्ट्रेस अरुणा ईरानी के भाई बलराज ईरानी ने बताया कि कुकू कोहली बिल्कुल ठीक थे और शाम को बातचीत करते-करते अचानक गिर गए, जिसके बाद डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.
अजय देवगन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर अपने पहले निर्देशक को याद करते हुए एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'कुछ लोग आपकी जिंदगी की दिशा को हमेशा के लिए बदल देते हैं. कुकू जी मेरे लिए उन्हीं लोगों में से एक थे. मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा. कुकू जी, आपकी बहुत याद आएगी. ओम शांति.'
कुकू कोहली ने साल 1991 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'फूल और कांटे' से बतौर निर्देशक कदम रखा था, जो अजय देवगन की भी पहली फिल्म थी. इस फिल्म की जबरदस्त सफलता ने अजय देवगन को रातों-रात स्टार बना दिया और उनके तीन दशक लंबे करियर को एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया. इस शानदार डेब्यू के लिए अजय देवगन को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था. इस फिल्म में मधु, अरुणा ईरानी, अमरीश पुरी और जगदीप भी मुख्य भूमिकाओं में थे.
'फूल और कांटे' की ऐतिहासिक सफलता के बाद, अजय देवगन ने कुकू कोहली के साथ साल 1994 की फेमस फिल्म 'सुहाग' में भी काम किया था. कुकू कोहली ने अपने करियर में कई यादगार फिल्मों का निर्देशन किया. उनके निर्देशन में बनी आखिरी फिल्म 'वो तेरा नाम था' थी, जो साल 2004 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
कुकू कोहली अपने पीछे अपनी पत्नी व दिग्गज एक्ट्रेस अरुणा ईरानी और पहली शादी (रीता कोहली) से हुई दो बेटियां, पूजा और करिश्मा को छोड़ गए हैं. उनका अंतिम संस्कार बुधवार, 26 अगस्त को मुंबई के ओशिवारा श्मशान घाट में किया गया. अंतिम विदाई के समय उनकी पत्नी अरुणा ईरानी काफी भावुक नजर आईं.
कुकू कोहली को अंतिम विदाई देने और उनके परिवार को हिम्मत देने के लिए बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियां श्मशान घाट पहुंचीं. इस दौरान फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी, एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, एक्टर विक्की कौशल, शाम कौशल और फिल्म निर्माता अशोक पंडित सहित कई मशहूर हस्तियों को दिवंगत निर्देशक को श्रद्धांजलि देते हुए देखा गया.