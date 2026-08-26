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कुकू कोहली के निधन से टूटे अजय देवगन, 'फूल और कांटे' के निर्देशक को दी भावुक श्रद्धांजलि; बोले- 'आपने बदल दी मेरी जिंदगी'

Ajay Devgn tribute to Director Kuku Kohli: कुकू कोहली के निधन की खबर से दुखी अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया. उन्होंने 'फूल और कांटे' से अपना करियर शुरू करने वाले अपने मेंटॉर का आभार जताते हुए श्रद्धांजलि दी.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 26, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:46 PM IST
कुकू कोहली के निधन से टूटे अजय देवगन, 'फूल और कांटे' के निर्देशक को दी भावुक श्रद्धांजलि; बोले- 'आपने बदल दी मेरी जिंदगी'
Image Credit: कुकू कोहली के निधन पर अजय देवगन का छलका दर्द

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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