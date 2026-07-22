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मोहम्मद जीशान अय्यूब का बड़ा दावा! अजय देवगन की ‘चौहान’ के प्रोमो में एक्टर की आवाज का हुआ गलत इस्तेमाल; बोले- ‘मेरे मना करने पर भी...’

Ajay Devgn Chauhaan Controversy: अजय देवगन की नई फिल्म ‘चौहान’ के टीजर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. फिल्म में बिना बताए आवाज इस्तेमाल करने पर एक्टर मोहम्मद जीशान अय्यूब बुरी तरह से भड़क गए. उन्होंने मेकर्स पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है. चलिए बताते हैं आखिरक्या है पूरा मामला?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 22, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:11 PM IST
मोहम्मद जीशान अय्यूब का बड़ा दावा! अजय देवगन की ‘चौहान’ के प्रोमो में एक्टर की आवाज का हुआ गलत इस्तेमाल; बोले- ‘मेरे मना करने पर भी...’
Image Credit: Ajay Devgn Chauhaan ControversySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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