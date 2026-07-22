/मोहम्मद जीशान अय्यूब का बड़ा दावा! अजय देवगन की ‘चौहान’ के प्रोमो में एक्टर की आवाज का हुआ गलत इस्तेमाल; बोले- ‘मेरे मना करने पर भी...’

‘धमाल 4’ के बाद अजय देवगन की आने वाली नई फिल्म ‘चौहान’ को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया और मीडिया में काफी जबरदस्त चर्चा हो रही है. ये फिल्म रिलीज से पहले ही एक बड़े विवाद में फंस गई है. फिल्म का पहला टीजर सामने आते ही चौहान समाज और क्षत्रिय परिषद ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया. लोगों के बढ़ते विरोध को देखते हुए मेकर्स को टीजर में कई बदलाव करने पड़े. सबसे बड़ा बदलाव टीजर में पीछे से आ रही मोहम्मद जीशान अय्यूब की आवाज को हटाकर किसी दूसरे कलाकार की आवाज लगाना रहा.
अब इस पूरे विवाद पर काफी दिनों बाद खुद मोहम्मद जीशान अय्यूब ने खुलकर अपनी बात रखी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके पूरी सच्चाई बताई है. जीशान अय्यूब का कहना है कि फिल्म के टीजर में उनकी आवाज का गलत फायदा उठाया गया है. कुछ महीने पहले उनसे सिर्फ एक लाइन डब करने के लिए कहा गया था. उस समय उन्हें न तो फिल्म का कोई सीन दिखाया गया और न ही पूरी बात बताई गई. निर्माता आनंद एल राय से पुराने रिश्ते होने की वजह से उन्होंने बिना किसी सवाल के डबिंग की थी.
Few weeks back, a film teaser released with the opening line in my voice.
I wish to put on record that I am not part of the film in any capacity.
I was asked to dub a line without any reference a few months back. I did that in good faith without asking for more as I knew the…
— Mohd. Zeeshan Ayyub (@Mdzeeshanayyub) July 21, 2026
मोहम्मद जीशान अय्यूब ने बताया कि जब फिल्म का टीजर रिलीज हुआ और उन्होंने इसे देखा, तब उन्हें समझ आया कि उनकी आवाज का इस्तेमाल किस गलत माहौल को पेश करने के लिए किया गया है. इस बात से नाराज होकर उन्होंने तुरंत मेकर्स से संपर्क किया और टीजर से अपनी आवाज हटाने को कहा. उन्होंने साफ कर दिया कि वे इस तरह के किसी भी विवादित प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते. जीशान के कड़े विरोध के बाद मेकर्स ने 15 दिन पहले ही टीजर से उनकी आवाज हटा दी और दूसरा वर्जन जारी किया.
जीशान अय्यूब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट शेयर कर लिखा था, ‘मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा इस फिल्म से कोई लेना-देना नहीं है. मैंने सिर्फ पुराने संबंधों और भरोसे के आधार पर एक लाइन रिकॉर्ड की थी. मुझे नहीं पता था कि इसका इस तरह से इस्तेमाल होगा. जैसे ही मुझे सच पता चला, मैंने तुरंत अपनी आवाज हटवाई. इसके साथ ही उन्होंने देश के मौजूदा हालात और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करते हुए लिखा कि हमारी पूरी सोच और ध्यान इन बहादुर छात्रों पर होना चाहिए’.
अजय देवगन की फिल्म ‘चौहान’ एक बड़ी एक्शन-ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म का डायरेक्शन नीरज यादव कर रहे हैं. इस धमाकेदार प्रोजेक्ट के लिए बड़े-बड़े मेकर्स एक साथ आए हैं. फिल्म को ज्योति देशपांडे, आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये फिल्म जियो स्टूडियोज और कलर येलो प्रोडक्शंस के साथ मिलकर बनाई जा रही है. विवादों को पीछे छोड़कर मेकर्स अब इस बड़े बजट की फिल्म को जल्द से जल्द ही लोगों के बीच लाने की पूरी तैयारी में जुटे हैं. फैंस भी इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं.
तमाम विवादों और बदलावों के बाद भी मेकर्स फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं. जानकारी के मुताबिक अजय देवगन की इस एक्शन ड्रामा फिल्म के लिए फैंस को थोड़ा लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये फिल्म अगले साल 1 अक्टूबर, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हालांकि, टीजर को लेकर हुए विवाद और मोहम्मद जीशान अय्यूब के इस फिल्म से अलग होने के बाद दर्शकों की नजरें इस पर टिकी हुई हैं. अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है?